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Hot Wheels聯乘7-Eleven推日產R35 GT-R！便利店塗裝戰神售7.11美元或再掀搶購潮

汽車
更新時間：12:00 2026-07-20 HKT
發佈時間：12:00 2026-07-20 HKT

繼去年豐田Toyota Supra掀起搶購潮，Hot Wheels再跟美國7-Eleven合作，帶來全新1:64比例——日產Nissan R35 GT-R，由車頭至車身兩側，均印上便利店商標及橙、紅、綠三色條紋，連定價7.11美元也講意頭。至於能否複製上年搶購熱潮仍是未知數，但對於鍾情JDM文化或模型車收藏的車迷而言，這部東瀛戰神依然值得擁有。

Hot Wheels聯乘7-Eleven推日產R35 GT-R！便利店塗裝戰神售7.11美元或再掀搶購潮

經典R35車型 配Silver Series規格

今次被挑選的JDM代表為2017年的日產Nissan R35 GT-R，屬於Hot Wheels旗下級數較高的Silver Series系列，細節位比主線車款豐富，定位未及頂級Red Line Club珍藏款矜貴，不過專屬限定包裝帶有圖卡（Art Card），多了一份收藏價值。同系列其他作品包括1932年福特Ford鹽湖賽道改裝車、1965年Mustang 2+2 Fastback，以及配有尾翼支架同模擬降落傘裝置的2006年Pontiac GTO，可見這個系列相當着重車型多樣性及細節還原。

7.11美元定價講意頭

這次聯乘另一有趣的地方，莫過於定價。官方網上商店將這部車仔定價為7.11美元，與7-Eleven互相呼應，不過有網民反映部分門市標價6.99美元，兩者略有出入。無論如何，比起現實中R35 GT-R車價，這部合金車仔絕對是「平民入場劵」。

限量發售一車難求？

7-Eleven跟Mattel旗下Hot Wheels已是連續第2年推出限定車款，車仔於美國7-Eleven、Speedway及Stripes分店限量發售，同時亦在7collection.com網店同步上架，數量有限，售完即止。參考去年深綠色Toyota Supra聯乘限定，現時在二手市場（如eBay）的轉手價普遍翻倍。若是Hot Wheels收藏家，這部「便利店戰神」非入手不可。

售價：7.11美元（約55.7港元）

查詢：按此

 

文：B1807

圖：Hot Wheels、7-Eleven

 

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