購買新車究竟選擇大螢幕還是實體按鍵？這個問題近年在車壇引發連場風波。由權威機構J.D. Power最新一份美國新車質素調查發現，新車幾乎在所有範疇都有所進步，唯獨車載資訊娛樂系統不進反退，成為車主投訴重災區。究竟大螢幕為何會由賣點變成眾矢之的？車廠又如何急忙煞車，重新加入實體按鍵？

新車大螢幕淪為投訴重災區？權威調查指實體鍵消失引發安全隱憂 Android Auto、Apple CarPlay斷線成公敵

每百輛新車44輛出問題

根據市場調查機構J.D. Power最新發布的2026美國新車質素調查（2026 US Initial Quality Study），有幾項數據值得留意：

平均每100輛大眾市場新車中，就有高達44.4輛的車載資訊娛樂系統遭到車主投訴。

其中6.1輛屬於純粹連線故障，包括藍牙及WiFi連接問題。

而Apple CarPlay與Android Auto的無線連線、頻繁死機及斷線問題則佔了3.8輛，成為整個投訴榜的「頭號公敵」。

手機與車載系統更新不對稱

J.D. Power汽車評測專家Frank Hanley一針見血指出，問題核心在於科技更新速度嚴重不對稱。手機巨頭Apple、Google等操作系統動輒每月進行更新；但車廠的軟件與引擎、煞車、冷氣等硬件深度綁定，隨便一次更新驗證都需要耗時數月甚至以年計。結果就是手機天天進步，車載系統卻日益落後，導致車主每天開車都要忍受兩者連不上的困擾。

實體按鍵消失 迫使駕駛者盲摸

除了連接問題，車主抱怨最多的，還有車廠為了追求科技感及美學，將空調溫度、風量、座椅加熱，甚至倒後鏡調整等功能，全部隱藏在一層又一層的觸控選單之中。

這種設計最大問題在於，摧毀了駕駛者數十年來依靠「肌肉記憶」操作的安全習慣。以前伸手就能觸及的按鍵，現在必須在高速行駛期間，目不轉睛地盯着螢幕慢慢尋找再點選，才能關掉冷氣。

「車廠強迫我們使用大到如同平板電腦的螢幕，這簡直是種退步。沒有實體按鍵，最基本的操作都會分散駕駛注意力。我們買的是一輛車，而不是一部固定在軚盤後面的iPad。」——調查受訪車主心聲

調查數據證實了這個隱憂的嚴重性，在所有投訴「設計導致駕駛分心」的新車主當中，高達46%直指元兇就是那塊大尺寸觸控螢幕。

車廠集體「認錯」回歸實體鍵

福士（Volkswagen）CEO早前表明，未來新車設計保留更多實體控制鍵。

現代（Hyundai）設計高層坦言將所有功能塞進觸控螢幕做法令人困擾。

面對排山倒海的投訴與安全疑慮，全球車廠終於無法坐視不理，掀起了一場「撥亂反正」運動：

福士汽車（Volkswagen）CEO早前公開表明，未來新車設計保留更多實體控制鍵是「不可妥協」的原則。

現代汽車（Hyundai）設計高層也坦言，將所有功能全數塞進觸控螢幕的做法，「真的很令人困擾」。

除了市場反彈，法規壓力也是一大推手。歐洲新車安全評鑑協會（Euro NCAP）放出風聲，未來新車若想取得五星安全評級，指揮燈、水撥、警示燈及基本空調等關鍵功能，必須配備實體按鍵或撥桿，不能完全依賴觸控操作。

最諷刺贏家：杯架

調查中最受車主好評的配備竟然是杯架設計。

最令人啼笑皆非的是，今年調查中最受車主好評、滿意度升幅最大的配備，竟然不是任何自動駕駛輔助功能，而是最平凡的杯架設計。車廠僅僅是改動杯架位置，並將空間加大至能容納各種保溫瓶，就已經贏得極佳口碑。

參考來源：J.D. Power 2026 US Initial Quality Study

文：B1807

圖：J.D. Power、福士汽車、現代汽車、豐田