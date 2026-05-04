全新東風Dong Feng Forthing Friday REEV增程版電動車試駕｜後驅混能SUV綜合續航力1,200km 售價$258,880下半年交付

電動私家車沒有了「一換一」計劃，還以為本地車市將步入整固期，豈料市況熱度不減，各大品牌持續推陳出新。國產東風（Dong Feng）早前為旗下Forthing Friday加推了REEV增程版，單馬達後驅混能電動SUV搭載專責發電的1.5升汽油引擎，NEDC油電綜合續航力高達1,200km，售價$258,880，預計下半年交車。 文、圖：sammy

全新東風Dong Feng Forthing Friday REEV增程版本地試駕：增設型格實用行李頂架 全景式天窗可獨立開啟

全新東風Forthing Friday REEV增程版的前衛科技感造型，勾畫跟純電動版大致相同。5門5座位混能電動SUV的體積尺碼一致，彼此同配LED頭燈與指揮燈、貫穿式LED尾燈、高置尾翼及尾泵把擴散器、兼且採用19吋亮黑合金輪圈。

然而，要辨別兩車並不困難，除了從車尾型號徽章入手，原來內與外皆存在差異。首先，REEV增程版設有車頂行李架，提升實用性之餘，觀感份外型格。其次，純電版的玻璃天幕車頂是整幅設計，而增程版的全景式天窗是能夠開啟，可把生風引入。至於充電口依然編放車頭正中，入油位置則設於車身右後側。

全新東風Dong Feng Forthing Friday REEV增程版本地試駕：闊大車廂乘坐舒適 設計配置一應俱全

增程版內裝與純電版如出一轍，大部份系統的操作和設定可透過實體按鍵進行，操作直接便利。車廂軸距同為2,715mm，空間闊大充足，駕乘感舒適。豐富設備看齊，原廠皮座椅剪裁體貼，前排運動座椅可電動調校坐姿，駕駛席兼具按摩和冷凳功能。

除了電尾門、8.8吋LCD儀錶板與14.6吋觸控中央屏幕、多功能皮軚環，標準配置還有恆溫冷氣連後座獨立出風、手機無線充電、藍牙與Apple CarPlay及Android Auto連接、前後多組USB充電位、360泊車鏡頭及L2級安全輔助駕駛系統；後者涵蓋智能巡航、車道偏離警示、移動物品與行人偵測預警、緊急制動、交通標誌識別等功能。行李箱容量480升，完全放平後座椅可擴大至1,480升。

全新東風Dong Feng Forthing Friday REEV增程版本地試駕：1.5升引擎擔當發電機 純電模式可行駛200km

全新Forthing Friday REEV採用31.94Wh磷酸鐵鋰電池，搭載的1.5公升自然吸氣引擎純粹擔當發電機角色，主要替電池充電及為驅動馬達供電，運作原理近似日產e-POWER。增程版擁有160hp馬力與240Nm扭力，代理指油電綜合續航力高達1,200km(NEDC)，但並沒提供油耗量參考數據。增程版可獨立充電，可視作電動車使用，無懼高油價，而純電模式的續航里程高達200km。

充電方面，支援AC 6.6kW中速和DC 40kW快充，兼可A2L對外放電。強制純電以外，還可揀選純電優先、油電混合和燃油優先不同驅動模式。駕駛模式則提供Economy節能、Comfort舒適和Sport運動3種選項，動能回收同樣劃分無、中及強3級。增程版建於同一底盤平台上，最大分野是後輪驅動，有別純電版的前驅設計，因此彎路操控格外活躍生動，平添駕駛樂趣。即使後懸掛由多連桿改為扭力樑配搭，卻無減濾震效能與行車舒適度。增程版動力輸出相對溫和，勝在重量較低可作抵銷，整體駕控感依然輕快有勁，貫徹實而不華表現。