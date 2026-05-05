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Toyota豐田CROWN SEAT辦公椅真車座椅移植！原裝電動調校冷暖恆溫 日本限量發售70張

汽車
更新時間：12:00 2026-05-05 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-05 HKT

一張辦公椅竟在車界引起熱話？原來豐田（Toyota）旗下負責內飾研發的豐田紡織聯手辦公家具品牌Itoki（伊藤喜），推出一張高級辦公椅CROWN SEAT，將車主眼中的名椅——CROWN車系電動座椅，完全搬進辦公室，日本當地限量發售70張，售價2.5萬元！

Toyota豐田CROWN SEAT辦公椅真車座椅移植 原裝電動調校冷暖恆溫

真車座椅移植：保留原裝功能

這張售價高昂的辦公椅CROWN SEAT，並非全新開發，而是以現有豐田CROWN車系駕駛座的電動座椅為原型。由於官方認為這張座椅在人體工學及支撐上已經趨向完美，因此決定將其完整「搬」到辦公環境。

1. 電子調節與恆溫功能

不同於一般辦公椅的手動桿，這張辦公椅百分百保留車用的電動調節系統：

  • 全電動調節：包括電動後仰、座椅高度、座墊前傾角度以及腰部支撐。
  • 冷暖恆溫：內置原裝通風功能（吸走汗水）及加熱功能，讓你在辦公室也能享受冷暖座艙的體驗。
  • 側邊開關：所有調整一如原裝電動座椅，透過座椅側邊的開關按鍵操作。

2. 原創設計：安全帶扣變身USB

這款CROWN SEAT唯一原創的地方，是把原來派不上用場的安全帶扣，改裝為一個USB充電口，配合座椅內置電池，最大輸出功率100W，用家可隨時為手機或其他流動裝置充電。

汽車科技與辦公設備結合

為了讓笨重的汽車座椅在辦公室靈活滑動，Itoki特別研發了專用的五星輪底座及扶手結構，確保穩定性與功能性兼備。座椅材料同樣採用與真車一樣的高級打孔皮革，提供良好透氣性及包裹感。

全日本限量70張

這張聯辦公椅並非隨處可買，且身價驚人。

  • 限量發售：日本當地只售70張
  • 售價：495,000日圓（約25,000港元）
  • 入手方式：日本全國THE CROWN專門店接受預訂，由於數量有限，若預訂人數過多，將以抽籤方式決定購買資格。

 

文：B1807

圖：Toyota Boshoku、Toyota

 

延伸閱讀：Fun-Tech-Lab Parksible 1:64模型車庫多層設計全自動升降泊位

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