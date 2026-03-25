隨着電動車市場進入白熱化競爭，各大車廠為提升生產效率，陸續引入機械人進行協作。繼寶馬BMW、平治及現代Hyundai後，法國雷諾（Renault）近日宣布「FutuREady」計劃，將在未來18個月於全球電動車生產線部署350台人形機械人，並率先派遣到生產Renault 5 E-tech的法國Douai工廠。這批機械人不但能舉起重達40kg的零件，更具備AI自主導航，車廠期望將電動車生產時間大幅縮減。

雷諾Renault引入無頭機械人Calvin-40！2027年前全球電動車生產線部署350台

無頭設計專攻粗重工作

在一般人想像中，人形機械人應該像Tesla的Optimus般帶有頭部，但雷諾引入由法國Wandercraft研發的Calvin-40機械人，卻採用無頭設計。Calvin-40身高與成人相仿，配備強大的雙足及專為抓取設計的手掌。雷諾生產主管Thierry Charvet直言：「不需要機械人外形像人，我需要的是低成本且高效的自動化設備。」Calvin-40主要職責是處理一些重複性工序，以及高負載的粗重工作，如將輪胎搬運至輸送帶及運送車身面板。

生產時間縮短至10小時內

雷諾這次升級不只是加入幾台機械人，而是背後龐大的工業元宇宙（Industrial Metaverse）系統，透過AI與數位孿生（Digital Twin）技術，系統能預先在虛擬世界模擬生產流程。目前，新款Renault 5 E-Tech純電小車的單一輛生產時間已成功縮短至10小時內，目標是在2027年將電動車生產效率提升30%，藉此挑戰Tesla及中國品牌。

人機協作暫不取代工人

對於員工擔心被取代的疑慮，雷諾強調機械人目前主要負責簡單、高負載的物流工作，在需要精細度及極高靈活性的裝配線上，技工的經驗仍然無可取代。Calvin-40現時的步行速度及靈巧度尚有局限，其定位更像是人類的「強力」助手，而非替代者。

文：B1807

圖：雷諾、Wandercraft