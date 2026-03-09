LEGO Icons系列Ford Model T還原百年情懷！手搖發動、布製車頂高度復刻老爺車

對於老爺車迷而言，福特（Ford）Model T（T型車）不只是汽車，更是推動世界運轉的里程碑。這款被暱稱為「Tin Lizzie」的傳奇車款，最近正式加入LEGO Icons收藏級系列，模型不只還原了1913年版的經典黑金配色，更在功能細節上向百年前的工業革命致敬。

LEGO Icons系列Ford Model T還原百年情懷

考究原型經典黑金重現

當年福特汽車創辦人Henry Ford曾有一句名言：「任何顧客都可以把車漆成他喜歡的顏色，只要它是黑色的。」LEGO這款Model T完美遵循了這一傳統，全車由1,060塊積木砌成，完成後長度約 29c m，高度達 20c m，將那份高挑、纖瘦的早期汽車輪廓拿捏得恰到好處。最令細節控驚喜的，莫過於車頭那巨大的「黃銅」色散熱護柵，以及搭配細長白色橡膠胎的輻條式輪圈，完美勾勒出20世紀初的貴族氣息。

可動構造：手動「搖杆」最吸睛

LEGO Icons系列向來以精緻連動見稱，這部Model T除了基本的前轆轉向功能外，更有幾個神還原的細節位。

引擎蓋連動：掀起兩側引擎蓋，可以看到一台精細的直列四缸引擎。最特別的是，轉動車頭的起動手搖杆（Hand Crank）時，引擎冷風扇會隨之旋轉，重現百年前發動引擎的儀式感。

軟頂變換：隨車附送由特殊纖維織物製成的布製車頂，可自由選擇展開遮陽或摺疊收起。

隱藏空間：打開駕駛座長椅，下方藏有當年的燃料箱設計；後方行李箱與乘客車門亦可靈活開啟。

汽車鼻祖值得收藏

相比起現代超跑的流線型，Model T那種機械原始美反而更耐看。雖然一千多塊積木難度不算極高，但其歷史意義與擺設效果絕對是滿分。如果你已經收藏了Porsche 911或Land Rover Classic Defender，這部「汽車鼻祖」絕對是拼圖中不可或缺的一塊。

文：B1807

圖：LEGO