Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

現代Hyundai迎上Pokémon熱潮！首推比卡超、百變怪主題車載系統套件

汽車
更新時間：12:00 2026-03-03 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-03 HKT

隨着Pokémon寶可夢正式邁向30周年，官方日前發布了一系列主題產品，從遊戲到卡牌，精品以至玩食兼而有之，熱潮推向高峰之際，Hyundai現代汽車把握時機跟Pokémon Korea合作，為旗下配備最新ccNC車載資訊娛樂系統的車款推出相關寶可夢主題套件，讓比卡超及百變怪以鬼馬方式，登陸座駕的數碼儀錶板及中控螢幕。

現代Hyundai迎上Pokémon熱潮首推比卡超、百變怪主題套件

今次Hyundai與寶可夢韓國合作的兩款官方主題套件，分別是「Pokémon Pikachu Quick Attack」及「Pokémon Ditto World Theme」，屬付費下載內容，售價為29,990韓元（約160港元），車主可以直接從Bluelink Store購買，當ccNC車載資訊娛樂系統更新後，比卡超、百變怪就會闖入數碼儀錶板及中控螢幕，主題套件並非單純更換Wallpaper那樣敷衍，而是套用至整個使用者介面，無論是儀錶板的車輛圖示、背景，抑或中控台的選單、導航畫面，甚至車主個人檔案，都會全面導入相關小精靈元素，視覺風格變得非常鬼馬。

車廠表示是次聯乘合作是要滿足車主展示個人風格的需求，同時豐富座艙使用體驗，首批支援寶可夢主題套件的車款，只限韓國當地的Palisade、Nexo、IONIQ 9、IONIQ 6、Sonata及Staria，之後會透過OTA更新加入更多適用型號，至於會否擴展至其他市場或地區，Hyundai尚未布明確公布。

 

文：B1807

圖：Hyundai

 

延伸閱讀：Apple CarPlay即將支援AirPlay串流睇片 Apple TV有望率先登陸

CarPlay即將可在車輛停泊時，經iPhone串流播片煲劇，再不限於聽歌或Podcast。
CarPlay即將可在車輛停泊時，經iPhone串流播片煲劇，再不限於聽歌或Podcast。
理論上任何支援AirPlay輸出的iPhone應用程式，都可將影像串流至車廂的中控螢幕。
理論上任何支援AirPlay輸出的iPhone應用程式，都可將影像串流至車廂的中控螢幕。
開發人員同時找到有關Apple TV的程式碼。
開發人員同時找到有關Apple TV的程式碼。
Thomas Dye利用CarPlay模擬器還原出Apple TV的車載系統介面。
Thomas Dye利用CarPlay模擬器還原出Apple TV的車載系統介面。

 

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
21小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:10
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
39分鐘前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
15小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
2026-03-02 12:17 HKT
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
22小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
4小時前
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
影視圈
20小時前
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影視圈
19小時前
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突發
16小時前
美伊戰爭揭AI軍備時代降臨 Claude解讀波斯語機密 Palantir工程師嵌入美軍司令部
美伊戰爭揭AI軍備時代降臨 Claude解讀波斯語機密 Palantir工程師嵌入美軍司令部
投資理財
7小時前