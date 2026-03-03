現代Hyundai迎上Pokémon熱潮！首推比卡超、百變怪主題車載系統套件

隨着Pokémon寶可夢正式邁向30周年，官方日前發布了一系列主題產品，從遊戲到卡牌，精品以至玩食兼而有之，熱潮推向高峰之際，Hyundai現代汽車把握時機跟Pokémon Korea合作，為旗下配備最新ccNC車載資訊娛樂系統的車款推出相關寶可夢主題套件，讓比卡超及百變怪以鬼馬方式，登陸座駕的數碼儀錶板及中控螢幕。

現代Hyundai迎上Pokémon熱潮首推比卡超、百變怪主題套件

今次Hyundai與寶可夢韓國合作的兩款官方主題套件，分別是「Pokémon Pikachu Quick Attack」及「Pokémon Ditto World Theme」，屬付費下載內容，售價為29,990韓元（約160港元），車主可以直接從Bluelink Store購買，當ccNC車載資訊娛樂系統更新後，比卡超、百變怪就會闖入數碼儀錶板及中控螢幕，主題套件並非單純更換Wallpaper那樣敷衍，而是套用至整個使用者介面，無論是儀錶板的車輛圖示、背景，抑或中控台的選單、導航畫面，甚至車主個人檔案，都會全面導入相關小精靈元素，視覺風格變得非常鬼馬。

車廠表示是次聯乘合作是要滿足車主展示個人風格的需求，同時豐富座艙使用體驗，首批支援寶可夢主題套件的車款，只限韓國當地的Palisade、Nexo、IONIQ 9、IONIQ 6、Sonata及Staria，之後會透過OTA更新加入更多適用型號，至於會否擴展至其他市場或地區，Hyundai尚未布明確公布。

文：B1807

圖：Hyundai

