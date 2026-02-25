等了大半年，Apple曾在WWDC 2025大會預告的CarPlay影片串流功能，終於有點眉目，近日推出的iOS 26.4 Beta測試版，開發者從程式碼找到相關API，看來車友很快就可通過AirPlay把影片或劇集投放至中控螢幕，前提是車子要泊好或處於靜止狀態。

Apple CarPlay即將支援AirPlay串流睇片 Apple TV有望率先登陸中控螢幕

CarPlay即將可在車輛停泊時，經iPhone串流播片煲劇，再不限於聽歌或Podcast。

理論上任何支援AirPlay輸出的iPhone應用程式，都可將影像串流至車廂的中控螢幕。

開發人員同時找到有關Apple TV的程式碼。

Thomas Dye利用CarPlay模擬器還原出Apple TV的車載系統介面。

就在iOS 26.4 Beta 1測試版釋出當日，開發者已找到解鎖了的AirPlay應用API，理論上任何支援AirPlay影片輸出的iPhone應用程式，如YouTube、Netflix、Disney+等，稍後都有可能直接串流到中控螢幕，在長時間等候、充電或泊車時，把車廂變成影院。

此外，程式碼亦出現多段有關Apple TV的代碼，包括專為車載系統重新設計的Apple TV介面、首次使用教學提示，以及明確安全警告「只有在車輛停泊時才能播放影片」。開發者Thomas Dye利用Xcode的CarPlay模擬器，成功展示流暢的全螢幕播放體驗，用家可瀏覽Apple TV+的劇集與電影、切換播放裝置（手機與車機之間），甚至在 iPhone動態島看到即時控制按鈕，畫面佈局與現有Apple TV App極為相似，但按鈕與文字均放大，更適合車內觸控操作。

至於iOS 26.4正式版何時推出?外國媒體預在3月底至4月初，但測試版出現AirPlay串流，不代表正式版一定會推出，最終還看Apple策略，再者閣下的車款能否第一時間支援，同樣需要車廠跟進及整合。唯一肯定的是CarPlay娛樂不再局限於Apple Music與Podcast。

文：B1807

圖：Thomas Dye