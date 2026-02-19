Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Cal's Motor聯乘EDWIN穿牛仔褲的MPV！日產NV200復古大改造亮相身大阪車展

汽車
更新時間：12:30 2026-02-19 HKT
發佈時間：12:30 2026-02-19 HKT

日產Nissan NV200果真是一輛可塑性甚高的多用途MPV，除了原廠打造出不同主題的旅行車，專門進行復古改裝的日本Cal's Motor也看中此車型，不但改造成充滿美式風情的Sonova，近日再跟EDWIN聯乘合作推出Sonova EDWIN Edition，令本身已充滿玩味的實用小車，穿上牛仔褲後變得更有性格。

Cal's Motor聯乘EDWIN穿牛仔褲的MPV

這輛特別版Sonova EDWIN Edition交由日本牛仔褲品牌EDWIN人手改造，先是將看似上世紀70、80年代Chevrolet貨Van的車身，換上EDWIN Blue專屬雙色塗裝，用色接近原色丹寧藍，再配上14吋Moon Chrome鍍鉻輪圈及復古輪胎。

打開車門，則會發現每張座椅都穿上牛仔褲，由布料、縫線、褲袋、皮牌及窩釘，巨細無遺重現在座位上，並非單純印個Logo了事，跟常見的布料及真皮完全是另一種風格，而且真的具備牛仔褲那種不易褪色、耐磨的實用性。

座椅以外，Sonova EDWIN Edition亦配備EDWIN地毯、專屬尾門銘牌及EDWIN丹寧布認證收納套，還附上Alpine 7吋觸控螢幕車機、HDM/USB輸入模組。規格方面，跟NV200 Vanette一樣採用1.6L引擎，並提供5人座及7人座，售價由550萬日圓（約280,406港元）起，特別版剛在大阪Auto Messe 2026會場亮相，並同步接受訂購。

 

文：B1807

圖：Cal's Motor、Nissan

 

延伸閱讀：Mattel經典JDM模型車本田Civic EF、S2000玩改裝呔鈴

最Hit
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
16小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
2026-02-18 12:50 HKT
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
00:32
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
突發
9小時前
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
20小時前
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
影視圈
3小時前
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
影視圈
2026-02-16 20:00 HKT
前TVB「失業女星」賣養生產品 搵7歲女做生招牌飲女人「大補茶」惹爭議
前TVB「失業女星」賣養生產品 搵7歲女做生招牌飲女人「大補茶」惹爭議
影視圈
14小時前
赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位
赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位
投資理財
6小時前
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
影視圈
17小時前
中環天橋封閉！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
中環天橋停用！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
生活百科
16小時前