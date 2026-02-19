Cal's Motor聯乘EDWIN穿牛仔褲的MPV！日產NV200復古大改造亮相身大阪車展

日產Nissan NV200果真是一輛可塑性甚高的多用途MPV，除了原廠打造出不同主題的旅行車，專門進行復古改裝的日本Cal's Motor也看中此車型，不但改造成充滿美式風情的Sonova，近日再跟EDWIN聯乘合作推出Sonova EDWIN Edition，令本身已充滿玩味的實用小車，穿上牛仔褲後變得更有性格。

Cal's Motor聯乘EDWIN穿牛仔褲的MPV

這輛特別版Sonova EDWIN Edition交由日本牛仔褲品牌EDWIN人手改造，先是將看似上世紀70、80年代Chevrolet貨Van的車身，換上EDWIN Blue專屬雙色塗裝，用色接近原色丹寧藍，再配上14吋Moon Chrome鍍鉻輪圈及復古輪胎。

打開車門，則會發現每張座椅都穿上牛仔褲，由布料、縫線、褲袋、皮牌及窩釘，巨細無遺重現在座位上，並非單純印個Logo了事，跟常見的布料及真皮完全是另一種風格，而且真的具備牛仔褲那種不易褪色、耐磨的實用性。

座椅以外，Sonova EDWIN Edition亦配備EDWIN地毯、專屬尾門銘牌及EDWIN丹寧布認證收納套，還附上Alpine 7吋觸控螢幕車機、HDM/USB輸入模組。規格方面，跟NV200 Vanette一樣採用 1.6L 引擎，並提供5人座及7人座，售價由550萬日圓（約280,406港元）起，特別版剛在大阪Auto Messe 2026會場亮相，並同步接受訂購。

文：B1807

圖：Cal's Motor、Nissan