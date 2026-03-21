全新JAECOO J5電動車香港開售｜入門5座位純電SUV實用舒適 首創TÜV認證寵物座艙

內地奇瑞集團旗下的新能源汽車品牌OMODA & JAECOO，昨午（3月20日）在尖沙咀海運大廈舉行新車發佈會，主角是JAECOO J5電動車，大會並邀請藝人陳懿德（Rachel Chan）擔任司儀。這輛全新入門5座位純電SUV，同時獲取德國TÜV萊茵認證，首創「寵物友好」座艙，能實現Pet Friendly的戶外社交新體驗。文、圖：sammy

全新JAECOO J5電動車香港開售：本周海運大廈首展 豪邁外型輕奢內裝

主攻輕型純電動SUV市場的全新JAECOO J5，設計集高實用性與多功能於一身，可滿足日常出行與假日戶外活動所需。港版只有單馬達前驅一款型號，售價$254,240，現時訂購4月起陸續交付，而新車將於本周（3月21及22日）海運大廈車展首度公展。

新車長4,380mm、闊1,860mm、高1,650mm，軸距2,620mm，受惠輕量化車體結構，重量只1,710kg。JAECOO J5的造型設計深受英國Ranger Rover啟發，外觀以「自然之源」為靈感，車頭勾畫簡約俐落，搭配分離式大燈，展現「輕越野」氣度。同時，純電SUV具備174mm離地間隙及450mm涉水深度，足以從容應對一般郊外斜坡，而18吋合金輪圈和電尾門是標準設備。「輕奢華」座艙空間合理舒適，電動前座椅附有通風與加熱功能，並內配8.88吋LCD數碼儀錶和13.2吋直立式觸控中央屏幕，資訊娛樂系統支援無線Apple CarPlay。除了同級獨有前排雙層隔音玻璃和1.45㎡同級最大全景式天窗，標準配置還包括50W手機無線充電、氣氛燈、540度泊車鏡頭、7安全氣袋及19項ADAS先進駕駛輔助系統等。車廂標榜「寵物友好」，座椅採用專門研發的半矽PU材質包裹，具備99.9%抗菌且極致耐磨。此外，車內還配備獨有一鍵寵物模式，支援智能控溫及鎖車不斷電功能。至於容量35升、可水洗的前備箱提供3種切換模式，結合3.3kW V2L對外放電功能，戶外活動大派用場。

全新JAECOO J5電動車香港開售：單馬達前驅WLTP續航力402km 28分鐘快充80%電量

動力方面，JAECOO J5搭載58.9kWh容量的磷酸鐵鋰電池，可輸出211hp馬力和288Nm扭力，0-100km/h加速7.7秒，WLTP續航力高達402km，足以應付日用所需，而駕駛模式有Eco、Normal、Sport三種選擇。純電SUV支援DC 130kW直流快充，約28分鐘可由30%充至80%，至於單相及三相交流電，則分別支援AC 6.6kW和10.3kW。

JAECOO J5規格

傳動：58.9kWh磷酸鐵鋰電 + 前置驅動馬達

馬力/扭力：211hp / 288Nm

0至100km/h：7.7秒

續航力：402km(WLTP)

尺碼：4,380 x 1,860 x 1,650mm

售價：$254,240

查詢：2812 8088