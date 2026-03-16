2女「戰利品」放陌生人座駕車頭執貨成熱話 車Cam裝「長火」有著數？

車友聚會間其中一熱話，是兩名女子在購物後，在停車場以別人汽車的車頭作「執貨」之用，過程被車Cam拍下，一如上期本文所提，今時今日汽車裝上車Cam是常識吧！而且，最好是接駁「長火」，即是提供電源讓車Cam在有需要時可運作拍攝。

車友聚會間其中一熱話，是兩名女子在購物後，在停車場以別人汽車的車頭作「執貨」之用，過程被車Cam拍下

今時今日汽車裝上車Cam是常識吧！而且，最好是接駁「長火」，即是提供電源讓車Cam在有需要時可運作拍攝。

今時今日汽車裝上車Cam是常識吧！而且，最好是接駁「長火」，即是提供電源讓車Cam在有需要時可運作拍攝。

今次事件惹起了不少人憤怒，使用別人車頭來收拾物品，這是甚麼邏輯？其中一位車友稱，其實這一類缺德無品人士實在不少。車友稱一次將車泊在街上咪錶位，車Cam拍下有一名男子，將三分之一個「Pat Pat」坐在車頭?位置講電話，雖然車身沒有任何損毀，但他「條氣非常不順」，爆晒三字經講述過程，為何世界上有這種沒品的人？

沒品的人又何止這一類！另一位車友稱一次將車泊在大埔工業村，返回取車時見到車頭?有「蔥油」液體，地上見到有白色膠袋內藏飯盒。車友查看車Cam後就發現，早前有三名男子在他的車頭?享用午餐，菜單是每人一盒叉雞飯伴薑蓉、油菜及汽水等，有趣的是三人用餐後，還用抹完咀的紙巾在頭?上「打圈式」清潔，但就抹漏其中一滴蔥油，這亦成為了重要的「證據」！車友稱，雖然三人的行為沒品，但在吃完飯後懂得「抹?」，沒品得來又有「家教」吧！

聽到這一類案例之後就發現，原來沒品的人多的是，借用別人汽車車身作自家用途的例子實在太多，「擤鼻涕」後抹在人家車身的也有。有車友稱，有時見到車身有污漬的話也不會查車Cam，因為沒有損毀的話，一般報警都沒有大作用。但其實當車身出現了任何損毀情況，當找到這些貪方便的沒品人，而他們又沒有合理辯解的話，那就有可能干犯摧毀或損壞財產罪（即刑事毀壞罪），所以沒品人要注意番啦！