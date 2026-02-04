新一代旗艦超跑 法拉利Ferrari 849 Testarossa西班牙首試│1,050匹PHEV混能V8引擎配3馬達 900萬元超跑雨天刺激體驗

意大利法拉利(Ferrari)上月底在西班牙Sevilla，替全新849 Testarossa舉行全球媒體試車活動，《駕駛艙》是唯一香港代表參與其中，有機會在公路、山路及Monteblanco賽道全方位體驗這輛1,050ps馬力旗艦級混能超跑。雖然天公不造美整天下着大雨，卻另有一番刺激興奮體會。 文、部份圖片：DP

全新超跑法拉利Ferrari 849 Testarossa西班牙首試│承繼前作SF90 致敬512S/512M賽車

法拉利新一代混能旗艦超跑849 Testarossa(包括硬頂級Spider開頂版)，承繼上代SF90 Stradale/Spider系列，廠方指出新車在性能方面的加強不是重點，而是車身氣流動力(下壓力増20%、阻力減10%、冷卻效能提升15%)，以及整體操控極限表現的提升，進一步提高駕駛樂趣。新車最具爭議當然是一個超前衞外形設計，而且引用了經典Testarossa「紅頂」名字。849是甚麼意思？官方正確解釋是8汽缸及每汽缸498c.c.之意。

今次廠方特別安排了一整隊鮮黃色849 Testarossa作為道路試駕車輛，現場見到實車相比圖片更順眼好看，霸氣十足，體積看似龐大，但實際尺碼跟SF90相若。形態跟限量旗艦F80或Daytona SP3有點相似，廠方指外觀設計靈感源自上世紀70年代Sports Prototype車型如512S/512M，包括左右獨立尾翼片及車側垂直氣進氣口格式。據知整個車頂部份和車架硬點保留SF90原有格局，不過氣流動力效率大幅提升，引擎及制動冷卻效率增加15%，氣流下壓力高達415kg(在250km/h)，相比SF90增加15kg。

新車沿用SF90的3.9公升V8雙Turbo引擎(F154FC)，以及7.45kWh鋰電和3馬達(前2後1)插電混能PHEV系統，不過引擎內部零件如中缸、盤頂、吸排氣系統、活花瓣驅動系統及油路等大幅強化更新，配合源自F80更大型Turbo增壓器，引擎本身輸出830ps及842Nm。3個馬達(前軸2馬達+後軸8速DCT波箱內置馬達)合共輸出220ps，綜合馬力1,050ps，0至100km/h少於2.3秒，純電eDrive模式續航力25km。

車廂融入F80設計元素，軚盤換上新一代實體掣鍵款式(只有e-Manettino選項為觸控)，波檔屏懸浮於中控台上方，下方設有手機無線充電板，副駕席也有Infotainment觸屏。測試車配上手動碳纖維桶椅，短途快駕算很舒服，但個人覺得長途行車還是選另一款電控Daytona Seat全皮革桶座較理想。

全新超跑法拉利Ferrari 849 Testarossa西班牙首試│天雨路滑 四驅抓地力驚人

今次試車分兩部份，早上先跑約155km公路及山路，下午再到Monteblanco賽道試駕另Assetto Fiorano版本。比較掃興是整天試車下着大雨，路面非常濕滑，唯有先用WET模式。849 Testarossa駕駛感跟上代SF90首個最明顯分別，是轉向操控更輕巧和精準，車頭在入彎時沒有了以往的重量貫性，主控式懸掛Magneride吸震筒進一步減少車身俯仰及傾側度，而且前輪有更充實路面回饋和安穩感覺。

天雨路滑本來不是試駕1,050ps馬力的理想場景，何況是穿越山路窄彎？受惠全新Ferrari Integrated Vehicle Estimator(FIVE)系統，結合了6D六方位感應器及一系列先進循跡控制和動力分配系統、四驅(前軸左右馬達獨立發力)，以及新一代ABS Evo線控制動系統，車子擁有驚異抓地力，改用更激進Sport或Race模式力量明顯更狂，馳騁窄彎路轉向表現依然銳利、穩健和安全。猛力出彎車尾除除外甩，不過整輛車是在受控範圍內全速前進，操控靈活度幾近296GTB，大幅改善了上代SF90的累贅感。值得留意是此車沒有後軸轉向功能，廠方指根本沒需要。

個人覺得動力增長反而不算十分明顯，因為SF90已非常大力和狂野，反而8速DCT波箱轉檔反應更敏捷(Race模式尤其明顯)，而且V8引擎聲截然不同，多了一種獨特低鳴吼叫響聲。

全新超跑法拉利Ferrari 849 Testarossa西班牙首試│Monteblanco濕滑賽道狂飆見真章

下午賽道試駕環節改用紅色拉花Assetto Fiorano加強版，車子配有全套擾流包圍及車花，泵把頭鏟更大，兩端尾翼呈雙層設計(像FXX K及296 Specale)，氣流下壓力多約20%。內外換上輕量化碳纖維件，懸掛引用賽車化Multimati吸震筒及輕量鈦金屬彈簧，車身乾量減輕30kg至1,540kg，還可選配碳纖維輪圈及Michelin Cup 2車胎。

雨勢稍為少了一點，但賽道仍然濕滑，車手教練指示最高只能採用Sport模式，Assetto Fiorano版本開起來更加輕身，Sport模式配合電能系統最強Qualify模式，直路加速力極之驚人，最難得是高速循跡煞車入彎，整輛車毫不猶豫地旋轉入彎，明明扭力已突破了輪胎的抓力極限，但它仍可以除除甩尾入彎，那種超強駕馭信心和敏捷利落表現，對於其他一千匹超跑或電動車來說，根本是沒可能的任務！據知新車暫定3月來港發表，車價未定(估計連稅約800萬至900萬港元起，內地售價落實為516.8萬人民幣起)。有關849 Testarossa西班牙試車實況，可留意《駕駛艙》頻道影片報道。