Audi創作總監唱反調？拒絕車廂被螢幕包圍 旋鈕按鍵重現機械觸感

近年新車設計趨勢是螢幕越來越多，畫面越來越大，未來甚至有可能連擋風玻璃及車窗也是螢幕一部分，視覺上完全被包裝。Audi奧迪創作總監Massimo Frascella近日接受媒體訪問，公開唱反調不打算隨波逐流，反而希望透過觸感、細節，以及那些年曾令車迷手指留下記憶的「Audi click」，重新定義具個性的內櫳設。

Audi創作總監唱反調拒絕車廂被螢幕包圍

過去曾負責Range Rover、Defender等名作的Frascella，2024年出任Audi創作總監，日前在訪問中直言由中控台、儀錶板到客座，雙螢幕、三螢幕以至貫穿式大屏，已成為今時今日豪華配置的象徵，然而巨芒並不代表最佳體驗，更多的是為科技而科技。他認為科技應該需要時才出現，不使用直接隱藏起來，非一味搶去駕駛者的視線與注意力，也就是他口中的「shy tech」。這種「收斂」在去年亮相的Concept C概念電動車上初見端倪，車廂只設有一台10.4吋中控螢幕，且可以完全隱藏起來，令車廂佈局重現昔日的簡約格調。

數真正的反璞歸真，是Frascella刻意尋回逐漸失去的Audi Click與手感，他多次提到「tactility is very important」，並點名要找回過往Audi旋鈕、按鍵那種精密的機械觸感，在他眼中一個做得準繩、阻尼紮實的旋鈕，比一塊再大、再高清的螢幕更能傳達品牌的個性與級數。至於Concept C內櫳那些仿如腕錶的旋鈕與按鍵，正是這種觸感哲學的示範，用最少的元素，營造最清晰的操作與最實在的機械味。

在外界看來，Audi新設計路線似乎跟市場潮流背道而馳，對手陣營中，寶馬、平治都在中國市場需求帶動下，傾向更華麗、更智能的車廂佈局。Frascella卻提醒團隊，Audi雖然是全球品牌，但骨子裏仍然是德國車廠，如果一味迎合所有人口味，最終會失去自家個性。

文：B1807

圖：Audi