2026歐洲風雲車European Car of the Year揭曉│平治Mercedes-Benz CLA最後7強脫穎而出 相隔52年再度奪冠
更新時間：13:06 2026-01-15 HKT
發佈時間：13:06 2026-01-15 HKT
2026年歐洲風雲車(European Car of the Year，ECOTY)結果日前公布，全新平治(Mercedes-Benz) CLA在最後7強之中脫穎而出，以320票奪得冠軍。這是平治繼1974年450SE/SEL之後，第二次獲得ECOTY最高殊榮，兩個冠軍相隔了足足52年，要知道ECOTY頒獎禮已有62年歷史，於1964成立。 文：DP 圖：ECOTY、平治
2026歐洲風雲車大獎European Car of the Year│36輛新車角逐冠軍
2026歐洲風雲車大獎，由來自歐洲23個地區共60位汽車媒體代表評審，先從今年推出的36輛新車之中挑選最後7強，然後再由59位代表投票選出冠軍，結果平治CLA以320分擊敗其他6位對手(詳看附表)，奪得2026年歐洲風雲車大獎，當中有22位評審給予最高分數。
值得留意是今年最後7強車款全是新能源型號，當中包括純電及混能版本，不過最可惜是7款車之中只有平治CLA純電動版本CLA250+在香港有售，其他並沒有引入本地市場，甚至沒有代理商。
- 2026歐洲風雲車大獎(最後7強成績)
- 1. Mercedes-Benz CLA (320分)
- 2. Škoda Elroq (220分)
- 3. Kia EV4 (208分)
- 4. Citroën C5 Aircross (207分)
- 5. Fiat Grande Panda (200分)
- 6. Dacia Bigster (170分)
- 7. Renault 4 (150分)
