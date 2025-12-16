Tesla聖誕更新10大功能預覽！車廂變身自拍館Grok AI語音導航 行車記錄檢視資訊更全面

每年聖誕節，Tesla例必推送節日更新，為車主帶來一系列新功能及體驗，今年這份「節日禮物」依然重手，新功能連同改進多達17項，由AI導航、車廂娛樂、行車記錄檢視到超級充電站地圖，統統有驚喜，立即看看2025.48版本聖誕更新10個實用功能。

Tesla 2025.48版聖誕更新10大功能預覽

1.車廂變身自拍館

要數最適合今個聖誕跟好友一齊玩的新功能，首推Tesla Photobooth，一班人對着車內鏡頭自拍，之後可以瘋狂加入貼紙圖案、表情符號，又或使用濾鏡疊加AR效果，完成後經Tesla App快速分享給大家，直接將車廂變成流動自拍館。

2.Grok AI語音導航Beta

更新後只要把Grok AI的個性設定為助理，即可新增或編輯目的地，並由Grok進行語音導航。不過由於Grok AI目前僅限美國地區可用，而且車載娛樂系統須採用AMD Ryzen晶片，本地車主暫時無緣。

3.行車記錄檢視

檢視DashCam Viewer行車記錄儀影片時，畫面加入更多行車資訊，每段錄影均附有當時車速、軚盤轉向角度及自動駕駛狀態，讓車主更完整掌握當時行車實況，用於還原事故判斷非常重要。

4.寵物模式動態更新

若然把毛孩留在車內，現在開啟寵物模式，會定時為寵物拍攝最新動態，並將影像連同車內溫度傳送至車主的iPhone，即使螢幕鎖定，仍可在即時動態快速查看，隨時確認寵物狀況。

5.導航系統改進

這次導航功能變得更貼近實際使用，如可以隨時改動常用目的地順序，住所或工作地點可直接釘選在地圖上，停車時亦會顯示根據過往行程推薦目的地。

6.3D超級充電站地圖

Tesla以18個特定超級充電站作試點並製作3D地圖，抵達前就能預覽站內佈局，包括充電器位置及方向，抵達時又會即時顯示每個充電器的可用狀態，避免兜錯路，不過官方目前未有公布這些試點位置。

7.手機遺留提示

若然離開時忘了把手機帶走，系統能自動偵測，在車門關上幾秒內即發出提示聲，提醒你忘記帶手機，但此機功能需手機具備UWB超寬頻定位功能。

8.車輛圖案更多花款

車主可以替系統的車輛圖案，自訂更多不同風格外觀，如車身貼模、車窗顏色、車牌字體等等，甚至透過USB上傳個人設計，打造最能代表你的Tesla。

9.聖誕老人模式更新

既是聖誕更新，聖誕老人模式例必有點新意思，2025.48版本新增了雪人、聖誕樹及飄雪效果，上鎖音效也換成儀式感十足的鐘聲。

10.SpaceX太空遊戲

娛樂系統新增《SpaceX ISS Docking Simulator》太空模擬遊戲，可讓你體驗NASA式操作介面，嘗試將太空船跟國際太空站對接，效果逼真。

文：B1807

圖：Tesla