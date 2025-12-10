CaDA Mercedes-AMG GT3 1:8模型車｜5,446件積木精細還原機械細節 仿真千斤頂氣泵唧起車身

內地玩具品牌咔搭（CaDA）近年推出的模型車，細節位越來越豐富，還不時加入一些獨特功能，如Master系列1:8比例新作Mercedes-AMG GT3，不但引擎可拆出來單獨展示，配合內置仿真氣動千斤頂，可利用氣泵唧起車身，模擬換胎等場景，相信會是不少賽車迷今個聖誕最想收到的禮物。

CaDA Mercedes-AMG GT3 1:8模型車內置千斤頂唧起車身

這台1:8比例的Mercedes-AMG GT3，是參照2020年版來打造，整架模型車由多達5,446件積木砌成，外觀上精細復刻真車的原貌，如車頭霸氣鬼面罩、氣流側板、大型擾流器、巨型尾翼及米芝蓮光頭胎等，車廂內飾同樣精彩，既有防滾架，控制台做得維妙維肖，腳踏及軚盤統統可以調校。

為重現戰車的動力系統，CaDA復刻原車的 6.3升 V8自然吸氣引擎，模型內部具備可運作的活塞，讓車迷清楚觀察機械的運作原理，由於引擎採用模組設計，可獨立拆出來擺放在吊架展示。變速箱方面，同樣依足原車的6速賽車變速箱設計，並可從尾部看到6個檔位、N及R的轉波過程。

說到這架模型車的最大特色，就是車身內置了氣壓升降系統，透過附送的氣泵配件，可以氣壓唧起4支仿真千斤頂，令車身升起，模擬進入維修站的情景，你可以為更換輪胎過程計時，看看有沒有資格成為車隊一員？

