Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

CaDA Mercedes-AMG GT3 1:8模型車｜5,446件積木精細還原機械細節 仿真千斤頂氣泵唧起車身

汽車
更新時間：12:00 2025-12-10 HKT
發佈時間：12:00 2025-12-10 HKT

內地玩具品牌咔搭（CaDA）近年推出的模型車，細節位越來越豐富，還不時加入一些獨特功能，如Master系列1:8比例新作Mercedes-AMG GT3，不但引擎可拆出來單獨展示，配合內置仿真氣動千斤頂，可利用氣泵唧起車身，模擬換胎等場景，相信會是不少賽車迷今個聖誕最想收到的禮物。

CaDA Mercedes-AMG GT3 1:8模型車內置千斤頂唧起車身

這台1:8比例的Mercedes-AMG GT3，是參照2020年版來打造，整架模型車由多達5,446件積木砌成，外觀上精細復刻真車的原貌，如車頭霸氣鬼面罩、氣流側板、大型擾流器、巨型尾翼及米芝蓮光頭胎等，車廂內飾同樣精彩，既有防滾架，控制台做得維妙維肖，腳踏及軚盤統統可以調校。

為重現戰車的動力系統，CaDA復刻原車的6.3升V8自然吸氣引擎，模型內部具備可運作的活塞，讓車迷清楚觀察機械的運作原理，由於引擎採用模組設計，可獨立拆出來擺放在吊架展示。變速箱方面，同樣依足原車的6速賽車變速箱設計，並可從尾部看到6個檔位、N及R的轉波過程。

說到這架模型車的最大特色，就是車身內置了氣壓升降系統，透過附送的氣泵配件，可以氣壓唧起4支仿真千斤頂，令車身升起，模擬進入維修站的情景，你可以為更換輪胎過程計時，看看有沒有資格成為車隊一員？

售價：$2,950

查詢：

 

文：B1807

圖：CaDA

 

延伸閱讀：彼得森汽車博物館泥地傳奇展經典越野賽車召集

最Hit
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
19小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
22小時前
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
即時國際
5小時前
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
生活百科
22小時前
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
飲食
18小時前
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
影視圈
4小時前
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
2025-12-08 16:19 HKT
「前星夢一哥」變名醫？杭州醫院妙手回春宣傳單瘋傳 網民熱討：何事落到這收場
影視圈
15小時前
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
影視圈
17小時前