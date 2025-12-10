CaDA Mercedes-AMG GT3 1:8模型車｜5,446件積木精細還原機械細節 仿真千斤頂氣泵唧起車身
更新時間：12:00 2025-12-10 HKT
內地玩具品牌咔搭（CaDA）近年推出的模型車，細節位越來越豐富，還不時加入一些獨特功能，如Master系列1:8比例新作Mercedes-AMG GT3，不但引擎可拆出來單獨展示，配合內置仿真氣動千斤頂，可利用氣泵唧起車身，模擬換胎等場景，相信會是不少賽車迷今個聖誕最想收到的禮物。
CaDA Mercedes-AMG GT3 1:8模型車內置千斤頂唧起車身
這台1:8比例的Mercedes-AMG GT3，是參照2020年版來打造，整架模型車由多達5,446件積木砌成，外觀上精細復刻真車的原貌，如車頭霸氣鬼面罩、氣流側板、大型擾流器、巨型尾翼及米芝蓮光頭胎等，車廂內飾同樣精彩，既有防滾架，控制台做得維妙維肖，腳踏及軚盤統統可以調校。
為重現戰車的動力系統，CaDA復刻原車的
說到這架模型車的最大特色，就是車身內置了氣壓升降系統，透過附送的氣泵配件，可以氣壓唧起4支仿真千斤頂，令車身升起，模擬進入維修站的情景，你可以為更換輪胎過程計時，看看有沒有資格成為車隊一員？
售價：$2,950
查詢：按此
文：B1807
圖：CaDA
