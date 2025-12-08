Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全新開篷超跑電動車 瑪莎拉蒂Maserati GranCabrio Folgore香港首試│市場獨有純電開篷4座4驅 761匹350萬元抵玩？

汽車
更新時間：15:37 2025-12-08 HKT
發佈時間：15:37 2025-12-08 HKT

意大利瑪莎拉蒂(Maserati)全新GranCabrio Folgore首輛抵港，它是市場上暫時獨一無二的純電動、開篷、4座、4驅超級跑車，輸出761ps馬力和1,350Nm扭力，0至100km/h加速2.8秒，實際加速和操控表現直逼Hypercar水平，標準車價HK$3,488,000起，示範車加上15項配件連稅落地價超過390萬元。試車影片連結：https://youtu.be/NVXQdLAMzkY         文、圖：DP

瑪莎拉蒂Maserati GranCabrio Folgore開篷超跑首試│獨特T形電池800V平台 重心特低

全新Maserati GranCabrio/GranTurismo Folgore，是品牌繼Grecale Folgore(SUV)之後，第二款在港發售的純電動車系列，不過廠方把全套特別研發的800V電驅平台，包括T形鋰電池(92.5kWh)及(前一後二)三馬達四驅系統，結合於GranCabrio/GranTurismo全新底盤(汽油及純電共用)身上。廠方指T形電池最大優點是乘客不用坐在電池之上(像大部份電動車)，所以車子的重心及旋轉軸心位置更低和更集中，換來更佳轉彎操控表現。另外是(前一後二)三馬達四驅系統，兩個後輪分別由兩個獨立馬達驅動，左右之間沒有任何機械連接，系統可因應路況輸出不同扭力，營造出Torque Vectoring主動偏航效果，令車子更能靈活過彎。
   開篷版GranCabrio Folgore是市場上暫時唯一純電動、開篷、4座、4驅超級跑車，搭載92.5kWh鋰電，三個馬達合共輸出761ps馬力(彈射模式829ps)和1,350Nm扭力，0至100km/h加速2.8秒，WLTP續航力450km，可支援270kW DC快速充電。車身尺碼4,966 x 1,957 x 1,365mm，軸距2,929mm，體積雖然龐大，但車重「只有」2,340kg(2.34噸)，雖然比汽油版重約80kg，不過仍比絕大部份電動車都要輕巧，因為全車有65%是用鋁合金製造。全電動軟篷頂，開或關約14秒至18秒完成。試車影片連結：https://youtu.be/NVXQdLAMzkY

瑪莎拉蒂Maserati GranCabrio Folgore開篷超跑首試│加速和操控表現直逼Hypercar水平

全新Maserati GranCabrio Folgore車廂錶板格式跟同廠Grecale大致相同，中控台分開上、下兩組觸屏，分別控制不同系統，中間有一排波檔按掣。電控真皮座椅質感名貴，整體氣氛豪華高級，最欣賞是後座有足夠腳位空間容納兩名成人。測試車額外添置了15項附加設備，包括透氣皮椅、多功能軚盤連駕駛模式掣、導航及娛樂藍牙系統、19喇叭Sonus Faber音響、科技輔助套餐(HUD投射錶板、手機無線充電板、360度鏡頭)、舒適套餐(車廂擋風板、冷暖通風前座、Alcantara車頂包裝)及ADAS主動安全輔助系統套餐，還有特別車漆、輪圈(前20吋、後21吋)及Dark Copper顏色煞車鉗等，落地價超過390萬元，相比原價貴了近50萬元(包括配件附加的130%首次登記稅項)。
    GranCabrio Folgore加速爆炸力非常驚人(Sport或Corsa模式)，受惠四驅及後軸左右馬達可輸出不同動扭力，轉向扭軚入彎反應超級敏捷，操控靈活如掀背小跑車，四個輪胎的抓地力強得不可思義，實在從沒有想過一輛四座開篷大跑車，可有像Hypercar極級超跑的加速快感和攻彎極限能力，美中不足只是軚盤路面回饋感未夠強烈，而且整體聲效始終不及汽油V8引擎版本那麼澎湃激情(雖然工程師已加入特別聲音)。350萬買輛電動車好像昂貴，不過作為市場獨有的四座開篷超跑，加上刺激驚喜駕駛體驗，那種奢華感受及享受確實與眾不同。詳細實地試車過程可到《駕駛艙》頻道收看影片，連結在此：https://youtu.be/NVXQdLAMzkY

  • Maserati GranCabrio Folgore規格
  • 傳動：92.5kWh鋰電+3馬達，四驅
  • 馬力/扭力：761ps/1,350Nm
  • 0至100km/h：2.8秒
  • 續航力：450km(WLTP)
  • 尺碼：4,966 x 1,957 x 1,365mm
  • 售價：$3,488,000起
  • 查詢：Blackbird Tridente/3504 3550

