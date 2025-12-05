本田Honda NSX NA1復生計劃 全球優先解構│意大利JAS TENSEI全球35輛 建造費88萬歐元起 香港有售

意大利JAS Motorsport與Pininfarina剛於12月2日(二)聯合宣布，以初代本田Honda NSX(NA1)為基礎，限量建造35輛名為TENSEI「転生」超級跑車，《駕駛艙》主編Daniel上月底在日本獲得JAS廠方代表接見，可以全球率先預覽新車草圖及了解整個計劃，據知JAS TENSEI亞洲地區銷售將由香港SPS Automotive Performance公司負責，首輛將於明年5月現身，每輛建造價約88萬歐羅起。 文、部份圖片：DP

意大利JAS Motorsport宣布製造首輛自家品牌超級跑車TENSEI，是日語「転生」(Rebirth)意思，新車以初代本田Honda NSX NA1(1990-1994款)為建造基礎，外形及車廂由意大利Pininfarina設計，跟時下流行的Restomod古車新造手法相似，全球限量35輛，建造價約88萬歐元起(未包括Donor Car及附加項目)，即日起全球接受預訂，JAS委任了香港SPS Automotive Performance公司負責亞洲區(包括香港)銷售事宜。

《駕駛艙》上月底獲邀到日本跟JAS代表會面，席間JAS首席營運官(COO)Mads Fischer講解了整個計劃背後理念，以及利用VR優先預覽到新車內外細節。據知首輛JAS TENSEI真車仍在建造中，預計明年5月左右露面，屆時會到全球不同地方巡迴展出，而客戶訂製車輛最快2027年5月交付。

意大利JAS Motorsport成立剛好30年，過去一直是本田Honda賽車合作夥伴，負責建造TCR及GT3賽車，所以今次他們選擇以初代本田NSX為自家超跑建造基礎，適逢NSX誕生35周年，於是限量製造35輛TENSEI。

據Mads透露，TENSEI超跑以初代1990至1994年前期款NSX NA1底盤及引擎為建造基礎，顧客須提供一輛Donor Car(左或右軚、棍波或自動波均可，但不接受尾期NA2或Type R版)送往意大利JAS總部，然後全車拆散，整個鋁合金底盤再作翻新及強化加固，車身除了A、B柱及車頂，其餘所有部份改用複合碳纖維物料製作。由Pininfarina設計的外形，保留NSX原有車頭彈燈及車尾燈模組設計，線條盡量維持簡潔，令人一看便知這是NSX。

3公升V6引擎中缸及盤頂用回原裝格式，不過排氣量擴大至3.5公升，換上強化曲軸、活塞、連桿柄、活瓣，改用6個獨立油門節流閥及現代化ECU電腦管理系統，大量注入JAS賽車科技。配合全新6速手動波箱、LSD限滑差速器、KW電子吸震筒及Brembo碳陶瓷煞車系統等，輪圈則升級至前19吋、後20吋規格。車廂重新設計，不過保留NSX原有格局，換上數碼錶板及中控觸屏(連Apple CarPlay)，所有車廂零件均以CNC製造，桶形座椅由Sabelt代工生產，全新軚盤設有駕駛模式(6個選擇)旋鈕。每輛車子完成建造後會送往德國作TÜV規格認證，廠方也可按客人要求提供不同升級配置或個人化設備。