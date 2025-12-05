Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-2026日本風雲車JCOTY十優車型公布│富士Forester勇奪冠軍 福士ID.Buzz電動車連掃兩獎

汽車
更新時間：10:48 2025-12-05 HKT
發佈時間：10:48 2025-12-05 HKT

2025-2026日本風雲車Japan Car of the Year(JCOTY)頒獎禮昨天(12月4日)圓滿舉行，10強新車排名成績公布，結果Subaru Forester力壓對手獲選年度風雲車冠軍，亞軍及季軍得主分別為Honda Prelude及Toyota Crown Estate。年度最佳進口車獎及最佳設計獎均由Volkswagen ID. Buzz奪得；保時捷911 Carrera GTS獲得年度科技獎。   文：DP   圖：JCOTY

2025-2026日本風雲車JCOTY公布│Subaru史上第四次封王

2025-2026日本風雲車Japan Car of the Year(JCOTY) 10強新車排名公布，依次為富士Forester、本田Prelude、豐田Crown Estate、日產Leaf、福士ID.Buzz、現代Instar、寶馬2系GranCoupe、標致3008、鈴木eVitara及大發Move。一如往年，JCOTY由60位來自日本汽車業界代表評審委員，先在35款今年推出的新車選出最後10強，然後再投票選出10大排名，結果富士Forester脫穎而出獲選年度風雲車冠軍。評審表示新一代Forester成功把富士的傳統水平對向引擎及四驅系統，結合全新研發S:HEV混能系統，提供到富士汽車特色風味之餘，又提供到環保節能及駕控樂趣，加上EyeSight X及其他主動安全設施，獲得大部份評審投選為最佳汽車。不說不知，今次是JCOTY自1980年創立以來，富士第4次奪冠，對上三次分別為2003-2004年Legacy B4、2016-2017年Impreza及2020-2021年Levorg。

立即睇片：全新富士Subaru Forester 2.5Si Hybrid香港試車影片連結

 不過說到今年JCOTY獎項大贏家，就是福士ID.Buzz電動車，除了打入10強的第五名，同時獲得年度最佳進口車獎及最佳設計獎，評審大讚ID.Buzz是日本市場唯一的純電動Full-size MPV多用途車，而且擁有非常獨特的造型，設計有着昔日Volkswagen Bus (Type 2)影子。另外，保時捷911 Carrera GTS雖然沒打入最後10強，不過獲得評審團頒發年度科技獎，表揚廠方把賽車化混能新技術成功移植到街車身上，令車子性能提高之時，又能大幅減低油耗和廢氣排放。

  • 2025-2026日本風雲車(Japan Car of the Year)十優車型名單
  • 1     Subaru Forester (1,149分)
  • 2     Honda Prelude (1,076分)
  • 3     Toyota Crown Estate (654分)
  • 4     Nissan Leaf (622分)
  • 5     Volkswagen ID. Buzz (578分)
  • 6     Hyundai Instar (477分)
  • 7     BMW 2-Series GranCoupe (416分)
  • 8     Peugeot 3008 (393分)
  • 9     Suzuki eVitara (357分)
  • 10   Daihatsu Move (338分)
  • [2025-2026 Import Car of the Year年度進口車獎] Volkswagen ID. Buzz
  • [2025-2026 Design Car of the Year年度設計獎] Volkswagen ID. Buzz
  • [2025-2026 Technology Car of the Year年度科技獎] Porsche 911 Carrera GTS
  • [2025-2026 JCOTY Executive Committee Special Award特別賞]Porsche Experience Center Tokyo, Super Taikyu Future Organization (STMO)

