Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人夫婦遊澳門乘的士拾相機及電池 貪心據為己有 再入境時被捕

突發
更新時間：10:05 2026-08-06 HKT
發佈時間：08:28 2026-08-06 HKT

一對港人夫婦於兩個多月前遊澳門乘搭的士，發現車上有乘客遺下一部價值逾千元的相機及電池。兩夫婦拾遺不報，將有關失物據為己有，帶返香港自用。至本周日（8月2日），兩人經港珠澳大橋再次入境澳門時，被澳門治安警察局人員截獲。

fb「治安警察局社區警務」圖片
fb「治安警察局社區警務」圖片

澳門治安警察局在官方Facebook專頁講述案件，指早前（5月26日）治安警察局接獲一名市民報案，對方稱其乘坐的士到氹仔孫逸仙博士大馬路，下車後發現遺留一個盒子於的士車廂內，盒中有一部相機及三塊電池。報案人經找尋不果，懷疑被人拾獲並據為己有，報稱損失約1,500澳門元。

警員透過「天眼」系統、的士車廂監察系統及事主提供的資料，鎖定兩名涉案男女，並於8月2日在港珠澳大橋口岸將他們截獲。經查問，兩人承認因一時貪念拾獲有關相機及電池，並將之帶回香港住所自用。

據悉涉案的香港男女是夫婦關係，男子姓林（60多歲），報稱是充電樁技工；女子姓歐（50多歲），報稱無業。兩人均涉嫌觸犯《刑法典》第200條「在添附情況下或對拾得物、發現物之不正當據為己有」罪，案件已送交檢察院偵辦。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
影視圈
10小時前
獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作
獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作
影視圈
11小時前
黎彼得離世丨因通波仔離開《愛回家》 近年百病纏身多次入ICU 劉鑾雄黃宗澤曾施援手
黎彼得離世丨因通波仔離開《愛回家》 近年百病纏身多次入ICU 劉鑾雄黃宗澤曾施援手
影視圈
10小時前
房協遷置屋邨鴻鵠臺第一座入伙 安置花園大廈重建戶 住戶：新居望見獅子山好開心！
社會
10小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
22小時前
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
影視圈
21小時前
獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬。
獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬
影視圈
3小時前
肥媽聯絡社署副署長及演協支援張偉文 親解「亞視魔咒」之謎：有信心鐵三角評審繼續
肥媽聯絡社署副署長及演協支援張偉文 親解「亞視魔咒」之謎：有信心鐵三角評審繼續
影視圈
15小時前
港人搭東鐵驚見不明新裝置？ 港鐵解畫「試驗加裝新設備」網民支持：好似呢排先有
港人搭東鐵驚見不明新裝置？ 港鐵解畫「試驗加裝新設備」網民支持：好似呢排先有
生活百科
19小時前
黎彼得離世丨Peter哥中風前拍下多條影片 中氣十足預測世界盃 一語成讖貼中西班牙奪冠
黎彼得離世丨Peter哥中風前拍下多條影片 中氣十足預測世界盃 一語成讖貼中西班牙奪冠
影視圈
11小時前