Fun Coffee騙局｜曾出席活動上台發言 藝人阮兆祥：只擔任主持不涉介紹促銷產品

聲稱總部位處越南富國島的咖啡投資企業「Fun Coffee」，被揭發以投資咖啡生意為名，實質涉及虛擬貨幣投資騙局。香港警方聯同澳門司警採取行動，共拘捕涉嫌詐騙的8名男女。當中6人由港警拘捕，涉及225宗案件，騙款高達9,400萬元，其中單一案件最大損失涉款963萬元，受害人是51歲女子。藝人阮兆祥在去年12月底曾出席「Fun Coffee」馬拉松活動，並在台上發言。他昨晚（4日）發文表示，他只擔任主持，沒有涉及任何該公司產品介紹或促銷成份。

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藝人阮兆祥在社交媒體Facebook發文，指他沒有涉及任何「Fun Coﬀee」產品介紹或促銷。fb截圖

阮兆祥昨晚在社交媒體Facebook發文，指：「該次活動我是被邀出席作為活動主持的身份，據了解該活動性質是一個品牌的員工馬拉松比賽，主持稿件中全以該馬拉松比賽活動為主，並沒有涉及任何該公司產品介紹或促銷成份，完成當日主持工作後，我也沒有再與該品牌有任何工作上的合作及聯繫。在此感謝朋友們的關心。」

藝人阮兆祥曾出席「Fun Coffee」馬拉松活動。「Fun Coffee」facebook圖片

「Fun Coffee」被揭發涉及投資騙局。「Fun Coffee」facebook圖片