Fun Coffee騙局｜6男女被捕包括公司董事股東 警接225宗舉報涉款9400萬元

聲稱總部位處越南富國島的咖啡投資企業「Fun Coffee」，被揭發涉及投資騙局。香港警方聯同澳門司警採取行動，以涉嫌詐騙等罪拘捕1男5女，共涉及225宗案件，騙款高達9,400萬元，其中單一最大的損失涉款963萬元。

警方今年7月開始接獲多名市民報案，聲稱由2025年7月起參與一個名為「Fun Coffee GCM專案」的投資計劃。涉案公司對外宣稱其投資項目是有關研發高科技咖啡設備、咖啡基因優化技術及智慧灌溉與施肥系統發展等範疇，游說投資者以虛擬貨幣參與有關投資計劃，更指投資金額越高、存放資金時期越長，相對回報亦越高。

涉案公司透過舉辦投資簡介會、社交聚會及其他宣傳活動接觸市民，遊說他們加入有關投資計劃，並鼓勵參與者介紹親朋戚友加入，以獲取額外獎賞。當市民表示有興趣後，涉案人士便會指示他們下載「Fun Coffee」手機應用程式並完成登記。其後投資料會按照平台客服指示，將虛擬貨幣轉帳至指定的加密貨幣錢包地址，完成充值後，投資者可於應用程式內選擇不同投資方案。

年回報率高達278% 設每日簽到獎勵機制

警方調查顯示，有關投資方案包括「啟航」、「成長」及「遠航」三個級別，平台聲稱按投資金額及存放期限提供相應回報。警方分析顯示，相關投資方案聲稱年回報率可達約197%至278%。如「遠航」方案為例，投資者投資29800個泰達幣（ USDT），相等於港幣23萬元，存放570日後可獲得約129093個泰達幣，即100萬利潤，折算後年回報率達278%。此外，應用程式亦設有入金獎勵、推薦獎勵、每日簽到務等機制，鼓勵投資者持續使用平台及投入更多資金。

警方調查發現，部分投資者主要受到高額回報及熟人介紹所吸引而參與計劃，惟大部份投資者對涉案公司背景、項目實際運作模式，以及相關投資風險未有充分了解。部分早期投資者曾成功提取小額回報，令他們降低戒心，並進一步增加投資金額。

直至今年7月20日，「Fun Coffee」手機應用程式突然停止運作，投資者未能透過平台提取已投資款項及聲稱回報，多次嘗試聯絡平台客服亦一直未獲回覆，因而懷疑受騙並向警方報案。

商業罪案調查科展開深入調查，並與澳門司法警察局作情報交流，經雙方協調部署後，香港警方及澳門司法警察局於8月1日至3日期間採取聯合執法行動。行動期間，香港警方拘捕6名男女涉嫌串謀詐騙，年齡介乎51至64歲，包括涉案公司董事、股東、公司秘書、負責推廣項目及招募投資者的骨幹成員，他們現正被扣留調查，而澳門司法警察局亦以「加重詐騙罪」拘捕2名報稱為商人的涉案女子。

司警拘捕兩名報稱為商人的女子。

澳門司警拘捕兩名報稱為商人的女子。

接225宗報案涉款9400萬 單一最大損失963萬

商業罪案調查科訛騙案調查組署理警司羅婉珊表示，截至2026年8月3日，香港警方共接獲225宗相關報案，涉及總損失約9,400萬港元，款項由3000至963萬元不等。受害人年齡介乎32至83歲，當中包括退休人士。至於澳門警方則接獲9宗相關舉報，涉及損失約360萬澳門元。

行動期間，警方搜查位於九龍灣、尖沙咀、旺角及荃灣等涉案處所及被捕人士住所。警方發現涉案公司相關營業處所已停止運作，並檢獲約14.7萬元現金、16張銀行卡、6部流動電話，以及大量與涉案公司及投資計劃相關文件及宣傳資料。此外，警方凍結約61萬元懷疑犯罪得益。

目前，警方正對檢獲的電子設備進行詳細法證檢驗，並聯絡其他受害人，以獲取更多與案件相關資料。警方亦會繼續與澳門司法警察局及其他海外執法機構保持合作，追查涉案人士、資金流向及相關犯罪得益，將所有涉案人士依法追究。

藝人曾主持馬拉松 警指會聯絡相關人士作調查

被問到Fun Coffee來港舉辦馬拉松，邀請藝人做主持，警方指正調查各被捕人士在案件中所擔任的角色及分工，包括他們在公司營運、項目推廣及招募投資者方面的參與程度，同時亦會聯絡受害人與相關人士了解事件。

涉案公司相關營業處所已停止運作。

涉案公司相關營業處所已停止運作。

「Fun Coffee」fb圖片

Fun Coffee 以咖啡投資與高報酬為誘因，實則為加密貨幣龐氏騙局。Fun Coffee在2025年底進軍香港，自稱資金規模逾10億美元，團隊人數超過5,000人，並將自身與瑞幸咖啡、星巴克等連鎖咖啡品牌相提並論，甚至聲稱計劃上市。日前香港證監會已發出公告，將「Fun Coffee GCM專案」投資項目，列入「可疑投資產品」警示名單。