九龍城學生宿舍地盤意外｜39歲安全經理墮斃 遺孀悲痛認屍 需攙扶離開
更新時間：11:29 2026-08-05 HKT
發佈時間：11:29 2026-08-05 HKT
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九龍城沙浦道30至38號一學生宿舍建築地盤，於周一（8月3日）發生致命工業意外，39歲姓黎地盤安全男經理於工作期間，從14樓天台墮下，倒臥在外牆棚架上，經送院不治。今日（5日）早上，死者遺孀等親屬到葵涌殮房認屍，各人神情哀傷，其間遺孀更要親屬攙扶離開。
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香港建造業總工會派員陪同死者親屬認屍，該會權益及投訴主任吳偉樑表示，死者生前為家庭經濟支柱，與妻子育有2名分別7歲和3歲的子女。吳又透露，事主夫婦二人買樓未足一年，加上開學臨近，家庭經濟壓力沉重，故工會提供即時現金援助，希望協助度過難關。工會亦已聯絡死者的所屬公司，對方承諾會向死者一家提供援助，工會將會跟進後續安排。
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