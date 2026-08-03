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九龍城學生宿舍地盤 安全經理墮樓困棚架 消防救下送院不治

突發
更新時間：15:50 2026-08-03 HKT
發佈時間：13:27 2026-08-03 HKT

九龍城發生致命工業意外。今日（8月3日）中午12時44分，沙浦道30至38號一建築地盤內，一名39歲姓黎男工人於工作期間，突然從高處飛墮而下，倒臥在外牆棚架上昏迷不醒。救援人員接報趕到，發現男工人被困於外牆棚架，其後將他救下送往廣華醫院，但經搶救後延至下午2時19分不治。

工權會表示職員已趕抵現場視察，並於醫院陪伴死者家屬，將繼續跟進及提供適切協助。勞工處亦即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

現場所見，男工人被救下時，鼻和面部有血迹；地盤內一分體式冷氣旁邊的欄杆凹陷，救援人員即場為他急救後送院。

涉事地盤正興建學生宿舍，消息稱墮樓男工人是地盤的安全經理，事發時他和另一名安全主任在14樓的天台工作，其間他失足由天台跌落4樓平台，壓毀平台一分體式冷氣旁邊的欄杆，跌在外牆與棚架之被困。警方將案件列作工業意外，正調查事故原因。 

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