三項鐵人賽失蹤｜料與黃雨風浪無關 雷雄德：疑高強度負荷誘發突發性心臟病

一名60歲姓馬男子今日（2日）早上在大埔大美督參加三項鐵人挑戰賽時懷疑遇溺，失蹤7小時終被尋回，可惜送院搶救後證實不治。香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，比賽當時雖然正值黃色暴雨警告信號生效，但現場屬內灣位置，不會有太大風浪，加上有選手指當時情況較平日惡劣，但海面情況不算太危險，不排除選手因突發性心臟病猝死，大會亦需謹慎考慮安全拯救措施。

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雷雄德指比賽位置屬內灣，即使起風，海面亦不會翻起巨浪。雖然賽事期間正值黃色暴雨警告，或影響能見度，但其他選手未有反映環境惡劣，相信天氣及海浪並非最關鍵的肇事因素。此外，三項鐵人賽的次序依次為游泳、單車及跑步，由於遇溺發生在首項的游泳階段，參賽者尚未經歷其餘兩項的消耗，因體力透支而遇溺的機率相對較低。

雷雄德指事主具備一定參賽經驗，並非新手，相信他日常亦有規律的訓練，體能有一定基礎，懷疑他可能因突發性心臟問題而猝死，「佢喺平時訓練未必有任何症狀，比賽期間再加上黃雨，體力更加需要大嘅負荷嘅時候，就容易誘發」。

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除個人健康因素外，雷雄德強調賽事營運的安全系數至關重要。有別於陸上比賽，選手在水中一旦抽筋或身體不適，將失去踩水能力並迅速下沉，大會是否有足夠的安全支援，如救生艇巡邏密度、工作人員能否第一時間發現遇溺者並進行搶救，將成為拯救的關鍵。

