Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

三項鐵人賽失蹤｜料與黃雨風浪無關 雷雄德：疑高強度負荷誘發突發性心臟病

突發
更新時間：19:55 2026-08-02 HKT
發佈時間：19:55 2026-08-02 HKT

一名60歲姓馬男子今日（2日）早上在大埔大美督參加三項鐵人挑戰賽時懷疑遇溺，失蹤7小時終被尋回，可惜送院搶救後證實不治。香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，比賽當時雖然正值黃色暴雨警告信號生效，但現場屬內灣位置，不會有太大風浪，加上有選手指當時情況較平日惡劣，但海面情況不算太危險，不排除選手因突發性心臟病猝死，大會亦需謹慎考慮安全拯救措施。

相關新聞 : 三項鐵人賽失蹤｜60歲男選手送院亡 體能優異為退休水警 外號大隻佬多次參賽

雷雄德指比賽位置屬內灣，即使起風，海面亦不會翻起巨浪。雖然賽事期間正值黃色暴雨警告，或影響能見度，但其他選手未有反映環境惡劣，相信天氣及海浪並非最關鍵的肇事因素。此外，三項鐵人賽的次序依次為游泳、單車及跑步，由於遇溺發生在首項的游泳階段，參賽者尚未經歷其餘兩項的消耗，因體力透支而遇溺的機率相對較低。

雷雄德指事主具備一定參賽經驗，並非新手，相信他日常亦有規律的訓練，體能有一定基礎，懷疑他可能因突發性心臟問題而猝死，「佢喺平時訓練未必有任何症狀，比賽期間再加上黃雨，體力更加需要大嘅負荷嘅時候，就容易誘發」。

相關新聞 : 三項鐵人賽失蹤｜大會發聲明致哀：向死者家屬致深切慰問 提供適切可行協助

除個人健康因素外，雷雄德強調賽事營運的安全系數至關重要。有別於陸上比賽，選手在水中一旦抽筋或身體不適，將失去踩水能力並迅速下沉，大會是否有足夠的安全支援，如救生艇巡邏密度、工作人員能否第一時間發現遇溺者並進行搶救，將成為拯救的關鍵。
 

最Hit
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅
影視圈
1小時前
潘芳芳20歲獨子罕露面與媽媽似餅印 留學加拿大因父母關係拒入娛樂圈
潘芳芳20歲獨子罕露面與媽媽似餅印 留學加拿大因父母關係拒入娛樂圈
影視圈
6小時前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
周星馳胞姊周文姬激罕現身 代弟出席《少林足球》師兄弟聚會 被封星爺最信賴女人
00:48
周星馳胞姊周文姬激罕現身 代弟出席《少林足球》師兄弟聚會 被封星爺最信賴女人
影視圈
11小時前
尖沙咀酒吧血案│勝和頭目「左口」被捕 累計12人落網
00:59
尖沙咀酒吧血案│勝和頭目「左口」被捕 累計12人落網
突發
8小時前
01:56
三項鐵人賽失蹤｜60歲男選手送院亡 體能優異為退休水警 外號大隻佬多次參賽
突發
4小時前
大埔大美督三項鐵人賽 男子疑遇溺失蹤7小時 消防救起送院搶救
01:56
大埔大美督三項鐵人賽 男子疑遇溺失蹤7小時 消防救起送院搶救
突發
5小時前
「白海豚」三度眼壁置換維持超颱強度 天文台揭對華南影響 準風暴「鯨魚」恐被「拖出海」吞噬
00:59
「白海豚」三度眼壁置換維持超颱強度 天文台揭對華南影響 準風暴「鯨魚」恐被「拖出海」吞噬
社會
10小時前
施南生追思會丨藍白花海布置氣氛莊嚴素雅 鮑起靜楊采妮強忍淚水 成龍曹眾儀式完後趕到
施南生追思會丨藍白花海布置氣氛莊嚴素雅 鮑起靜楊采妮強忍淚水 成龍曹眾儀式完後趕到
影視圈
6小時前
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
飲食
2026-08-01 11:00 HKT