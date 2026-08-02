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大埔大美督三項鐵人賽 男子疑遇溺失蹤7小時 消防救起送院搶救

突發
更新時間：15:39 2026-08-02 HKT
發佈時間：09:19 2026-08-02 HKT

今日（8月2日）是「全民運動日」，但早上黃色暴雨警告訊號懸掛期間，大埔發生水上活動意外。早上7時57分，警方接獲報案，指大美督水上活動中心一名男子參加三項鐵人賽，其間他落水後懷疑遇溺，不知所終。救援人員趕到現場展開搜索，至下午3時左右，消防員尋獲男子，當時他已陷昏迷，隨即將他救起並送往那打素醫院搶救。

據了解，失蹤男子是59歲姓馬參賽者，他身穿橙黑色泳衣，戴粉紅色泳帽，於清晨6時許落水，但之後一直未有上岸，大會遂報警求助。現場所見，各參賽者的號碼牌上印有「中國香港三項鐵人總會」的字樣，岸上掛起紅旗。天文台於今晨5時05分發出雷暴警告，並於早上6時10分發出黃色暴雨警告訊號。警員在場調查事件，其後檢走失蹤者的單車等裝備。

參賽者李先生表示，今早游泳賽事舉行期間並無落雨，他亦不見海面有湧浪，直至單車項目賽事時才下雨。他又指大會設有指引，一旦紅雨、黑雨及三號風球，會取消賽事。另一名參賽者張先生亦指，開賽時天氣不算太差，至單車比賽才下雨。

根據中國香港三項鐵人總會的官方網頁資料，今早在大美督舉行的是2026香港夏日三項鐵人挑戰賽，設有四項距離比賽，包括「小鐵人」、「挑戰」、「半奥運」和「體驗」組別，參賽者分別要在限時內完成游泳、單車及跑步賽事。

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