警破三合會非法收債集團 骨幹成員年輕化 拘捕57人年僅14歲男童上門淋紅油

警方為針對三合會操控的非法收債活動，今年7月展開反三合會及非法收債專項行動，成功瓦解一個活躍於全港的非法收債集團，並同步破獲一個賣淫場所、一個毒窟及三個非法賭博場所。行動累計拘捕57名男女，年齡介乎14歲至70歲，當中部分人有三合會背景。警方注意到非法收債集團骨幹成員有年輕化趨勢，有年僅17歲青少年已成骨幹成員，年輕人除被招攬加入行動組外，更被不法分子游說擔任「招攬者」，利用自身渠道接觸更多想搵快錢的青少年。警方在行動中截獲一名僅14歲本地男童，並在其身上搜出一樽紅油及一個鐵蓮花，用作收債。

銳眼計劃鎖定收債集團 揭發招攬青少年做收數手

秀茂坪警區反三合會行動組督察杜鑫磊詳細簡報行動細節時指出，警區刑事部經深入調查、情報分析及透過「銳眼計劃」翻查大量閉路電視片段後，成功鎖定一個由三合會操縱的非法收債集團。調查發現，該集團透過通訊軟件及日常社交場合，專門招攬渴望「搵快錢」的青少年參與非法收債。骨幹成員在網上群組及不法分子介紹下接洽收債訂單後，會利用自己管理的通訊群組，以500元至800元不等的報酬，將收債工作外判給預先招攬的年輕人，其常見收債手段包括上門淋紅油、打電話及透過社交通訊軟體發送訊息進行刑事恐嚇。

埋伏行動截獲14歲男童 循線追查連環拘捕主腦及骨幹

警方於7月13日在秀茂坪邨展開埋伏行動，當場截獲一名14歲本地男童，並在其身上搜出一樽紅油及一個鐵蓮花。隨即以「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」及「管有違禁武器」罪名將其拘捕。探員隨後深入調查，鎖定該集團主腦、兩名骨幹成員及兩名行動組成員，年齡介乎15歲至18歲，並於7月13日至14日將他們拘捕，涉嫌「串謀刑事毀壞」及「刑事毀壞」，懷疑與區內三宗刑事毀壞案有關。警方持續追查下，於7月22日至28日期間再拘捕一名內地男子、六名本地男子及三名本地女子，年齡介乎18歲至58歲，涉嫌「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」，涉及區內另外十宗同類案件。

打擊黑幫經濟命脈 跨部門聯合行動掃蕩五個非法場所

杜鑫磊督察補充，警方注意到非法收債集團骨幹成員有年輕化趨勢，年輕人除被招攬加入行動組外，更會被不法分子游說擔任「招攬者」，利用自身渠道接觸更多想搵快錢的青少年。此外，涉案三合會派系除經營非法收債外，亦營運多個非法場所作為主要收入來源。為徹底切斷其經濟命脈，秀茂坪警區動員反三合會行動組、重案組、情報組、特別職務隊及雜項調查隊，於7月28日至30日展開聯合行動。

行動中除對相關娛樂場所進行查牌外，亦一舉破獲一個賣淫場所、一個毒窟及三個非法賭博場所，共拘捕41人，包括18名本地男子、6名內地男子、14名本地女子以及3名內地女子，年齡介乎19歲至70歲，涉嫌經營賣淫場所、經營毒窟、販毒、吸毒及經營或參與非法賭博等罪名。行動中，警方檢獲5.56克既懷疑可卡因、3.54克既懷疑冰毒、23粒懷疑依托米脂，冰壺、電子煙煙機、四部釣魚機、六張電動麻雀台、兩張德州樸克台、現金約4萬元以及面值約8萬元的籌碼。經警方調查顯示，該5個非法場所每月總營利可高達100萬元。

警方相信，今次行動已經成功重創該個三合會派系收入來源。行動仍在進行中，警方會繼續採取高調執法及情報主導策略，全力打擊三合會及其相關的非法活動。

警方嚴正呼籲青少年切勿以身試法 家長應密切留意子女行蹤

秀茂坪警區刑事總督察鍾文齡最後做出三項嚴正呼籲。她提醒青少年切勿因貪圖快錢而挺而走險，被犯罪集團利用參與收數，有被捕人替犯罪集團用自己個人資料去登記電話卡，用作追數及刑事恐嚇用途。她強調，刑事恐嚇及刑事毀壞屬於極嚴重的罪行，一經定罪最高可分別被判監5年及10年。同時，警方呼籲家長多加留意子女的日常行蹤、交友情況及是否有突然暴增的異常消費，若發現問題應盡早介入及教導子女正確價值觀，避免子女成為黑幫犯罪工具。最後，警方重申根據《賭博條例》，經營非法賭博場所及在內賭博均屬嚴重犯罪，最高可分別被判處罰款500萬元及監禁7年，或罰款5萬元及監禁9個月，市民切勿以身試法。