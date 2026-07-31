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紅雨下屯門公路現水浸 積水湧入巴士車廂 網民：條屯公河好壯觀

突發
更新時間：17:44 2026-07-31 HKT
發佈時間：17:44 2026-07-31 HKT

夏季天氣不穩，與廣闊低壓槽相關的強雷雨區，天文台今日（31日）先後發出紅色及黃色暴雨警告，其中本港部份地區出現水浸情況。有網民指巴士沿屯門公路出九龍期間，至大欖附近時猶如坐「滑浪飛船」，經過積水時濺起大量水花，甚至指屯門公路已變成「屯公河」。

根據網上片段所見，屯門公路出九龍近大欖出現水浸情況，有車輛駛經積水時，濺起大量水花，其後有積水從巴士車門湧入車廂導致局部水浸，另有片段見到數名工人忙於在路邊忙於清理渠道。有網民笑言：「感覺好似坐緊快艇咁」、「條屯公河好壯觀」。

渠務署：確認3宗水浸報告 已完成處理

渠務署於社交平台「下水水」發文表示，天文台今日於上午11時05分發出紅色暴雨警告信號。渠務署緊急事故控制中心即時於上午11時05分啟動，並派遣超過90隊緊急應變隊伍處理水浸報告，重覆巡查全港約240個因淤塞而容易水浸地點。

截至下午3時，渠務署共確認3宗水浸報告，分別位於南丫島榕樹灣大街、屯門公路往九龍方向（近大欖）及薄扶林道（近心光學校），經渠務署及路政署緊急應變隊伍的努力下，所有水浸個案已經於1至2小時內完成處理，而受水浸影響的道路亦已回復正常運作。

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