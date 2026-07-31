葵涌邨公共運輸交匯處 九巴轉彎先撞的士再撞牆 女途人跌傷、10歲兒受驚

葵涌發生驚險交通意外。今日（31日）凌晨零時許，一名32歲連姓女子帶同其10歲兒子乘搭的士，前往葵涌邨公共運輸交匯處，並於商場出入口對開下車。豈料兩人正準備步行進入商場之際，一輛九巴剛好駛離總站，在轉彎時疑因角度太大失控，車頭猛烈撞向該輛的士車尾，隨後再衝前撞向商場出入口約5米高的外牆，現場傳出巨響。

巴士雙層擋風玻璃全爆 兩司機通過酒精測試

事件中，連女懷疑受撞擊波及頓失平衡跌倒，導致腰部及腳部受傷；其10歲兒子則被突飛而至的車輛碎片彈中，幸未有受傷，惟當場受到極大驚嚇。救護人員接報趕至，母子二人均保持清醒，由救護車送往瑪嘉烈醫院接受治理及詳細檢查。

網上圖片可見，九巴車頭撞到商場出入口約5米高的外牆後，上下層擋風玻㻙碎裂。FB@馬路的事討論區

網上圖片可見，九巴車頭貼在商場出入口約5米高的外牆上。FB@馬路的事討論區

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警方隨後封鎖現場調查車禍原因。涉事的57歲姚姓九巴車長及42歲張姓的士司機均在現場協助調查，兩人均順利通過酒精呼氣測試。據了解，涉事九巴為來往港鐵烏溪沙站及葵涌邨的40X號線。

有網民於同日凌晨約2時許途經現場並拍攝到涉事巴士的損毀狀況。根據網上流傳的照片可見，該輛九巴車頭貼近商場外牆，車頭上層及下層的擋風玻璃均告大面積破裂，車頭的路線顯示牌亦告損毀，地面散落大量玻璃碎片及車輛零部件，場面狼藉。警方目前正就巴士轉彎軌跡及事故具體成因展開深入調查。