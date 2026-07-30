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大埔電單車疑避切線車自炒 七人車駛至輾斃鐵騎士 司機涉危駕被捕

突發
更新時間：21:45 2026-07-30 HKT
發佈時間：21:45 2026-07-30 HKT

大埔吐露港公路往九龍方向近運頭塘邨發生奪命車禍。事發於今日（7月30日）晚上7時許，一部電單車疑為避切線車失控自炒，鐵騎士倒地，其後一部七人車駛至，疑收掣不及，輾過該名鐵騎士，重創昏迷。救護員接報趕至，將39歲姓高鐵騎士送往大埔那打素醫院，可惜搶救後不治。警方經初步調查後，54歲姓鄭七人車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。

網上流傳事發後片段，可見鐵騎士於快線倒地，附近途經駕駛者停車，協助報警及打死火燈指示其他車輛。現場所見，肇事七人車右邊車頭受損，掛有兩地車牌，車身貼有區徽以及一間工程公司電話號碼，消息指該車並非政府車輛；另外車頭乘客位放有一罐啤酒，未知是否與案有關。

至於電單車捱撞後滑行，距離傷者倒地位置有約百米，車身有燃油外漏，警方用木糠處理油污；另外附近地面遺留相信是死者的鞋履。

現場消息指，當時電單車沿快線行駛，突然前方有車輛切入線，電單車急煞收慢，鐵騎士倒地。此時七人車駛至收掣不及輾過鐵騎士。目前警方正追查切線私家車下落。事故期間現場部份行車線封閉，交通繁忙。

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