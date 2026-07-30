尖沙咀傷人｜更多細節曝光 好友生日派對散場後 傷者Issac留下再飲出事

尖沙咀傷人案更多細節曝光！32歲姓楊男子（洋名Issac）於本周六（25日）參加一名男性友人生日派對，前往金馬倫道樓上酒吧慶生，至周日（26日）凌晨零時，Issac餘興未盡，與數人留下再飲，其間與鄰枱黑幫和勝和人馬發生爭執，被人圍毆頭部重創昏迷，事隔五日，目前傷勢仍然危殆。其友人透露，Issac頭部受傷最嚴重，整個頭部腫脹，顱內壓極高，部分腦幹已死亡，他促請警方盡快把兇徒繩之於法，零容忍黑社會。

該朋友對《星島頭條》表示，Issac出事後曾到醫院探望他，當時他仍然昏迷，只見Issac頭部右上角及臉部腫脹，靠儀器呼吸，醫生表示，Issac腦出血嚴重，顱內壓很高，部分腦幹已死亡。據他所知，Issac至今一直昏迷，日前四肢已發脹，情況未敢樂觀：「最危險係星期日同前日，差啲救唔番」。

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他表示，案發酒吧是一間「蠱惑仔」酒吧，Issac甚少光顧，因一名男友人生日，他獲邀出席，生日派對於上周六（25日）晚上7時舉行，30多人參加，沒有包場，場內尚有其他顧客，至晚上10時開始陸續散去，Issac意猶未盡，與數名朋友留下暢飲。

至周日（26日）凌晨零時，八號風球仍生效期間，Issac被人圍毆昏迷，該朋友表示，當時陪伴Issac飲酒還有數人，出事時一哄而散，其後折返赫見Issac已倒地昏迷，頭部滲血，於是報警。

他指出，Issac喜歡飲酒，但甚少飲醉，當時帶點微醉，初步得知Issac可能與人發生爭執，被人圍毆打傷，「咁小事，幾乎打死人，班黑社會惡成咁」、「好想警察拉晒班衰人，還Issac一個公道」。

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他與Issac同是籃球愛好者，數年前在比賽相遇，當時只屬點頭之交，直至其後參加一些做生意的課程，才與Issac成為好友：「佢個人好正面開心，好玩得，但好有本事，年青有為，又肯幫人」。

此外，Issac人緣好，近日不斷有朋友在網上替他抱不平及打氣：「Issac，一個陽光、善良、充滿潛力的年輕人…… ，這不僅是一宗令人心碎的事件，更是對我們整個社會的嚴厲警示暴力，可以毫無理由地降臨在任何人身上，任何時間，任何地點」。

亦有朋友則寫上：「我記得…… 你點樣幫差點破產的公司轉虧為盈，唔係一間，係幾百間公司」。另一朋友非常同情Issac遭遇：「大家要了解腦幹死亡，其實即係死咗㗎啦，身體一切所有基本運作，所有嘢都係靠腦幹，腦死亡之後身體淨係靠醫療儀器勉強繼續，但佢已經永遠失去靈魂」。