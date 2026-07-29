尖沙咀傷人｜據悉危殆男從商 人稱「美容界魔法師」 友人發文抱不平

周日（26日）尖沙咀金馬倫道酒吧傷人案，7名涉案男女被捕。警方今日（29日）見記者時，提到遇襲腦部重創的32歲姓楊男子已兩次開腦，仍然病情危殆，於伊利沙伯醫院深切治療部留醫。消息指，傷者名為Issac，在美容業界深耕多年，人稱是「美容界魔法師」。不少朋友把悲傷化作文字，在網上替他抱不平：「大好青年被多人打至瀕死狀態。天下最大的憤恨是無能為力，什麼都做不了」。

翻查資料，Issac是美容業界的營銷顧問兼導師，他創立生意顧問公司，協助多間美容院經營，當中不少扭虧為盈，因此被稱為「美容界魔法師」。他經常在其社交平台教授營銷手法，例如「美容院行銷最大錯誤」等。Issac接受傳媒訪問時透露，自己大學畢業於英國、主修廣告與管理專業，曾擔任職業運動員。年輕時他曾從事廣告業，之後轉投美容產業逾10年，其後亦將營銷經驗帶入餐飲業，3年內開了9間餐廳。

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Issac不少朋友把悲傷化作文字，在網上替他抱不平，有人寫道：「大好青年被多人打至瀕死狀態。天下最大的憤恨是無能為力，什麼都做不了」，堅信「人在做，天在看」。其好友又指會繼承Issac遺願：「我會借你的故事繼續發聲，提醒每一個青年商界及每一個商會組織保持善良，有人封我口，我就用眼睛凝視你，有人毀我的眼及至肉體，那我的靈魂也與你同在。」

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另一朋友則滿腔怒憤寫上：「你哋幾個人，有冇諗過佢對呢個世界幾重要？佢笑住工作，笑住幫人，笑住過每一日。佢嘅未來本來係一片光明，但𠵱家，俾你哋一拳一拳打到變黑。點解？憑咩？因為你哋惡？因為你哋人多？因為你覺得冇人會出聲？」他又指：「你行唔到嘅路，我幫你行。你講唔到嘅嘢，我幫你講。你嘅笑，你嘅夢，你嘅善良，全部會留低。因為呢個世界，始終係善良贏到最後」。