旺角建興大廈血案內情曝光 男遊客嫖妓 為肉金爭拗 遭跨性別鳳姐刺頸

旺角鳳樓林立的建興大廈今(29日)凌晨發生割頸傷人血案內情曝光！35歲姓陳內地男遊客來港旅遊，今凌晨到建興大廈光顧一樓一性服，其間到上址一單位叩門，一名相信是跨性別人士接待，兩人卻因肉金問題發生激烈爭執，跨性別鳳姐怒不可遏，拿起利器刺傷陳男頸部，陳男血流如注，負傷下樓逃走求助，途人見狀報案，陳男清醒送院救治，惟警員到場搜索，未見跨性別鳳姐蹤影，正加緊追緝。

消息稱，受害人陳男持中國護照，右頸有3厘米刺傷。被通緝的男子，年約20至25歲，長髮，犯案時身穿白裙。陳男是中國遊客，案發時他到旺角亞皆老街52號建興大廈光顧一樓一的性服務。陳男到達上址的4或5樓的其中一個單位門外叩門，並由相信是跨性別的鳳姐應門。

兩人卻因肉金問題發生爭執，「鳳姐」感到不滿，突然用不明利器刺向陳男頸部。陳男當場淌血，立即下樓逃離大廈，而「鳳姐」亦沒有追趕受害人。途人報案求助，陳男被送到伊利沙伯醫院接受治療。事後警方於案發現場一帶搜索，未有發現。警方其後在大廈內截獲3名泰國籍女子帶署協助調查，案件列作「傷人」跟進。