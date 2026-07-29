旺角建興大廈內地男遭刺頸遺血路 2泰女被帶走調查

旺角鳳樓林立的建興大廈深夜爆發持刀傷人血案。今日（29日）凌晨2時許，一名年約30歲的內地男子，在亞皆老街56號建興大廈內遭一名持刀大漢襲擊，頸部遭刺傷，當場血流如注。事主負傷沿後樓梯狂奔落樓求救，途人驚見血人連忙報案。救護員到場將清醒的傷者送院治理，警方持盾牌封鎖現場，在大廈截獲3名泰國籍女子帶署協助調查，案件列作「傷人」跟進。

現場傳爭執聲 事主遭陌生人刺頸

消息指出，案發於凌晨2時06分左右，事主在大廈4至5樓梯間位置遇襲。警方初步調查顯示，事發前現場曾一度傳出劇烈爭執聲，隨後事主便遭該名陌生男子刺傷。

負傷衝落樓求助 行人路留「血路」

事主遇襲後為保性命，忍痛負傷沿後樓梯及後巷跑至行人路向途人求救。由於傷勢嚴重，由大廈後樓梯、後巷延伸至對開行人路一帶，均留下一條怵目驚心的「血路」。

救護員接報趕至現場後，即時為傷者進行止血及急救，事主保持清醒，隨後由救護車送往醫院接受進一步治療。

警持盾封鎖調查 帶走3泰籍女找翻譯協助

大批警員事後身穿防刺衣及持盾牌趕抵現場，封鎖建興大廈主要出入口展開調查。行動期間，警員在大廈內截獲3名泰國籍女子，並將她們帶至大廈對開了解案情。

由於該3名泰籍女子均懂泰文而無法以粵語或英語溝通，警方隨後將其中2名女子帶回警署，待安排翻譯員到場協助問話，以釐清血案起因及涉案兇徒下落。