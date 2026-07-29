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車Cam直擊｜洪水橋私家車「攝車罅」衝紅燈 外傭拖兩幼童急停避過一劫

突發
更新時間：02:38 2026-07-29 HKT
發佈時間：02:38 2026-07-29 HKT

網上社交平台Threads流傳一段驚險「車Cam」片段，一輛私家車在洪水橋疑「攝車罅」衝紅燈，險些撞倒正在橫過馬路的外傭及兩名年幼兒童。幸好3人及時停步，最終有驚無險。

涉事私家車停留數秒後駛離　網民促報警追查

片段長約23秒，並無聲音。事發於周二（28日）下午1時許，拍攝車輛沿青山公路—洪水橋段往元朗方向行駛，途經亦園村對開。當時交通燈轉為紅燈，左線裝有「車Cam」的私家車及時停在白線後方，鄰線一輛新界的士雖然衝出白線，但亦隨即停下。

此時，一名外傭帶同兩名年幼男女童站在路旁，兩童均戴上口罩。3人確認兩輛車已停下後，開始沿行人過路處橫過馬路。

豈料他們步出數步後，突然有另一輛私家車從兩輛停定車輛之間「攝車罅」駛出，疑未有遵從紅色交通燈指示，直衝越過行人過路處。外傭與兩名幼童見狀立即停步，涉事私家車則在駛過3人身前後停下，並亮起死火燈。雙方距離接近，險象環生。

幸好外傭及兩童反應及時，未有被車撞倒。待涉事車輛停下後，3人繼續橫過馬路，安全抵達對面行人路。片段所見，男童過路後更向停在燈位的新界的士揮手道別。

涉事私家車在現場停留數秒，其後關掉死火燈並立即駛離。

上載片段的帖主怒斥：「癡線，好彩無撞到人。」不少網民看過片段後亦批評涉事司機駕駛行為危險，留言稱：「佢好貼心，特登停一停畀大家cap車牌，可以用嚟報警察App」、「1823佢啦」、「衝紅燈加危險駕駛」，促請警方跟進調查。

據了解，警方暫未接獲與事件相關的999報案。

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