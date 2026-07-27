尖沙咀傷人｜傷者頭骨爆裂腦出血命危 警追查黑幫勝和「左口」下落

尖沙咀酒吧傷人案，遭人襲擊重傷的32歲男子，目前仍然留醫，情況危殆。據了解，傷者頭部遭到重擊，腦幹死亡，情況堪憂。案件現由油尖警區反黑組接手，正追查黑幫和勝和猛人「左口」下落。

命懸一線的傷者姓楊（32歲），他頭骨爆裂腦出血、胸部肋骨斷裂及爆肺，心臟一度停頓，目前仍在伊利沙伯醫院深切治療部留院。據了解，當時勝和「左口」和「偉健」率領門生，在金馬倫道26號金壘商業中心某樓上酒吧消遣，楊坐在隔離枱，其間疑「眼超超」問題發生爭執，楊被10多人狂毆重傷昏迷，兇徒得手後四散，楊由救護車送院搶救。

警方調查後，在西區拘捕一名46歲姓梁男子，據悉任職財務顧問，涉嫌「傷人」被扣查，同時追緝兩名年約30至40歲、有黑幫和勝和背景的無業男子。

2021年9月，「左口」在元朗西菁街舉辦壽宴，「亞視一姐」阿儀擔任嘉賓。

翻查資料，「左口」活躍於佐敦，勝和前坐館「子騰」的門生，屬佐敦勝和「惹火」人物，他喜歡蒲吧，曾牽涉多宗酒吧衝突案。2020年，他手下在尖沙咀酒吧因點歌問題與另「新義安」人馬發生爭執及掌摑事件，引發雙方在棉登徑一帶持械混戰。

2021年，他手下在尖沙咀諾士佛臺一間酒吧與新義安成員因醉酒發生碰撞，雙方隨後在金巴利道街頭聚眾毆鬥。2025年，「左口」人馬與新義安再度因為在尖沙咀酒吧消遣時「眼啤啤」及爭執，召集20多人帶同武器到金巴利道一間樓上吧「曬馬」引發激鬥。

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事發於昨（26日）凌晨零時許，八號風球仍生效期間，警方接報指，一名32歲楊姓男子在金馬倫道26號金壘商業中心一間樓上酒吧，被人圍毆昏迷，送往伊利沙伯醫院搶救。