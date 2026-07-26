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尖沙咀樓上酒吧男子遭多人圍毆 昏迷送院搶救

突發
更新時間：03:08 2026-07-26 HKT
發佈時間：03:08 2026-07-26 HKT

尖沙咀發生傷人案。今日（26日）凌晨零時許，警方接獲報案，指一名30餘歲男子，在金馬倫道一間樓上酒吧內遭10多人襲擊。救護員接報到場，男傷者陷入昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。警方正調查事件，並正追查涉案人士下落。

據了解，一名30多歲男子懷疑遭多人襲擊，期間被毆至昏迷。

警方指，周日凌晨零3分接獲金馬倫道一酒吧職員報案，指一名男子在上址懷疑被多人襲擊。人員接報到場，經初步調查，懷疑姓楊（36歲）男子曾被四名本地男子及兩名本地女子以手襲擊，兇徒其後逃去。

案件列襲擊致造成身體傷害（AOABH），交由油尖警區刑事調查隊第九隊跟進，暫未有人被捕。楊男右耳及口部受傷，昏迷被送往伊利沙伯醫院治理。

 

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