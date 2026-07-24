預設醫療指示｜《消防條例》條文同步更新 消防處強調「如有懷疑，救人第一」

《維持生命治療的預作決定條例》（第651章）將於本月31日生效，《消防條例》相關條文亦將同步更新。消防處表示，消防人員及救護員若在現場確認病人持有「有效及適當」的「不作心肺復甦術命令」，將依法依規尊重臨終病人的意願不施行心肺復甦，但強調不等於停止照顧病人，人員仍會提供適切護理及安排送院，並以「如有懷疑，救人第一」為原則採取施救。

相關報道：預設醫療指示︱法例7.31生效 醫管局：為香港晚期病人照顧踏出一大步

醫療輔助隊副總監林建群醫生、消防處助理救護總長（總部）唐思豪、消防處醫務總監溫光安醫生及香港聖約翰救傷隊高級助理總監（行動）林育義醫生（左起）講解「不作心肺復甦術命令」的院前救護安排。

消防處助理救護總長（總部）唐思豪指出，消防通訊中心接報後，不論是否有「不作心肺復甦術命令」（下稱「命令」），救護人員均會到場評估病人狀況，期間發現或得到家屬給予的「命令」，會即場核實是否有效且適用，即使因「命令」不施行心肺復甦，仍會提供適當護理並將病人送往附近醫院。檢查「命令」的過程中會繼續施救，未能確認「命令」或有任何疑問時，以「救人第一」為優先；救護人員不會在現場主動搜查病人的個人物品，以免延誤救援。

他亦指，由於心肺復甦關乎性命且要在極短時間內決定，救護人員在現場必須見到實體、有效且適用的「命令」，有效指採用法例定明表格的正本，或經律師、醫生加簽的核證副本，電子版或家屬自行影印本均不視為有效，另外人員會檢查「命令」有否妥為填寫、簽署、註明日期及在有效期內；適用則指心肺停頓非由自殺、他殺或意外等非自然原因引起。

相關報道：預設醫療指示申請方法2026︱晚期病人可預先拒絕維生治療 附公私營收費對比

消防處提醒可將用作存放「命令」黃色檔案袋放置在當眼位置。

消防處已做好充分準備，制定清晰的院前處理指引與操作程序，已為近10000名屬員進行培訓；另外自今年3月起，處方向市民推廣心肺復甦術時，同步介紹相關「命令」。醫療輔助隊及香港聖約翰救傷隊同樣作出有關安排並推展人員訓練。

唐思豪提醒，醫管局現已製作非常容易辨認的黃色檔案袋，方便存放「命令」，他建議家人與照顧者應預先了解有否相關命令，並將其應放置於床邊等當眼位置，以便救援人員到場時能即時察覺；若家屬已知病人有「命令」，請在召喚救護車時主動告知，且救援人員抵達時即時出示。

法例訂明的「不作心肺復甦術命令」。