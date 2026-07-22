清水灣道九巴疑衝紅燈轉彎 公司：已暫停涉事車長職務 不排除解僱

網上流傳一段車Cam影片，顯示周日（19日）深夜一輛載客雙層九巴在清水灣道近安秀道交界一交通燈位，懷疑衝紅燈轉彎，差點與一輛直駛的車輛相撞。九巴公司表示，已即時暫停涉事車長的駕駛職務，並正就事件展開全面調查，不排除作出解僱。

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今日（22日）早上，九巴公司就事件回覆《星島頭條》查詢，指出公司留意到網上相關影片後，已即時暫停涉事車長的駕駛職務。九巴強調一向高度重視行車安全和良好駕駛行為，現正就事件展開全面調查，並會根據調查結果作出嚴肅跟進及相應處分，不排除作出解僱，以及採取其他適當跟進行動。

涉事影片在網上流出，影片長約13秒，顯示事發於7月19日晚上約11時55分，拍攝車Cam的車輛沿清水灣道往彩虹方向行駛，當駛至近安秀道一個交通燈位時，現場正進行道路工程，並設有臨時交通燈指揮交通。當時該車輛正面對綠燈，準備直駛通過路口，但其間一輛雙層九巴疑未有依照交通燈號，突然轉彎駛出，險造成相撞。車Cam司機隨即煞車並持續響號，九巴其後駛離現場。

片中所見，涉事九巴為88號線，來往中秀茂坪及大圍站，途經清水灣道一帶。當時涉事巴士上載有不少乘客，幸事件中無造成傷亡。