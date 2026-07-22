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車Cam直擊｜清水灣道九巴疑衝紅燈轉彎 車輛急煞險釀禍 網民促報警追查

突發
更新時間：04:15 2026-07-22 HKT
發佈時間：04:15 2026-07-22 HKT

網上近日流傳一段車Cam影片，拍攝到一輛雙層巴士懷疑衝紅燈轉彎，險與一輛直行車輛相撞，場面驚險，引起網民熱議。

影片長約13秒，顯示事發於7月19日晚上約11時55分，一輛車沿清水灣道往彩虹方向行駛，駛至近安秀道一個交通燈位時，現場正進行道路工程，並設有臨時交通燈指揮交通。

從片段可見，當時拍攝車Cam的車輛正面對綠燈，準備直行通過路口，期間一輛雙層九巴疑未有依照交通燈號，突然轉彎駛出，由車Cam車輛車頭位置高速掠過，兩車一度險些相撞。車Cam司機隨即煞車並持續響號，九巴其後駛離現場。

片主在社交平台上載影片時表示，事發一刻「影唔到車牌」。影片曝光後引起網民討論，有人形容情況危險，留言指「真係建議樓主報警」、「車住成車客喎」，亦有人認為可向巴士公司反映，指「有時間、有路線實搵到（司機）」。

從片中可見，涉事巴士為88號線，來往中秀茂坪及大圍站，途經清水灣道一帶；涉事的雙層巴士上載有不才乘客。

《星島頭條》正向九巴了解事件。

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