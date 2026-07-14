荃灣路新行車橋開通3日多意外 專家指「快線分流」出問題 當局增設指示牌

自本周日（12日）荃灣路往九龍方向的新行車橋正式開通後，短短3日已發生多宗交通意外。道路安全議會成員李耀培認為道路設計本身無問題，但現場指示不清與宣傳不足成為意外主因，而新路「快線分流」的設計嚴重違反司機的既定駕駛習慣。

針對新行車橋連續3日發生交通意外，當局稱因應個別駕駛者未適應最新交通安排，已增設道路標記及額外臨時交通指示牌，並會持續審視最新交通情況作適時安排。今日（14日）下午，《星島頭條》記者駕車途經現場了解情況，所見在最右方的新建單線行車橋路面，沿路塗有3個「祇住觀塘 荔枝角 旺角」白色字提示，亦豎起2個相關方向提示的綠色指示牌，提醒司機選定行車線。

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開通的新建單線行車橋，連接荃灣路往九龍方向快線到葵涌道，由葵青交匯處上斜路的車輛無須切線進入荃灣路慢線，而荃灣路快線的車輛可直接經新橋前往葵涌道，只通往觀塘、荔枝角及旺角 。該路段將由原來的「4線入3線出」提升至「4線入4線出」，以增加交通容量。

不過李耀培認為，荃灣路新橋在最右邊的快線開闢新支路，構思是好，原本是想減輕葵芳一帶擠塞，惟此舉極不符合香港司機的習慣。他表示，荃灣路連接屯門公路，由屯門公路開始出九龍，右線（快線）通常不會有路口落斜或轉線。司機在快線行駛一段長時間，面對突如其來的新路口容易猶豫並減速，尾隨車輛若收掣不及便會引發追撞意外。

此外，李耀培指出，相關路面指示的實用性在繁忙時段大打折扣，雖然上址路面印有「祇往觀塘 荔枝角 旺角」的字眼，但在早上車多擠塞、一車接一車的情況下，司機的視線極易被前車遮擋；加上現有的垂直路牌指示過於臨近路口，令司機缺乏足夠的反應與切線時間。

他建議短期權宜之計，可在分流前600米開始，於快線旁的路中石壆設置多個黃色臨時指示牌，清楚列明「靠右線只准前往旺角、荔枝角及觀塘」，讓司機有心理準備及減速。而長遠而言，可在屯門公路落斜往荃灣路及葵涌路口前，增建大型龍門架作提前指示。

有的士司機直言開通新單線行車橋，「開工時間都冇咁塞」，又認為當局增設道路標記及額外交通牌，指示尚算清晰。另一位的士司機賴先生亦認為，新啓用的單線行車橋有助增加車流，改善附近一帶的交通情况。