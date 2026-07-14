Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃灣路新行車橋半小時3宗意外釀1傷 網民：開通三日「無一日唔撞」

突發
更新時間：09:47 2026-07-14 HKT
發佈時間：09:47 2026-07-14 HKT

荃灣路往九龍方向的新行車橋自周日（12日）開通，連續3日均發生交通意外。今日（14日）早上8時許，在半小時內更發生3宗車禍，共涉及最少7部車輛，1人受傷。有網民直指：「新路開左（咗）以黎（嚟）無一日唔撞。」

今早8時24分，兩輛私家車在荃灣路往葵涌方向的快線相撞，其中一車冒煙，幸事件中無人受傷。相距約3分鐘後，同一方向發泩4車相撞意外，無人受傷。至8時30分再有車禍，涉及私家車失事，1人頸痛受傷。

fb車cam L（香港群組）圖片
fb車cam L（香港群組）圖片

本周日（12日）早上6時，連接荃灣路（往九龍方向）快線至葵涌道的新建行車橋，正式開通啟用。路政署表示，新建行車橋啟用後，連接葵青交匯處上斜路的一段荃灣路將由原來的「4線入3線出」提升至「4線入4線出」，沿葵青交匯處上斜路行駛的車輛可無須轉線，直接前往葵涌道慢線。因此，新建行車橋的啟用將大大改善葵青交匯處上斜入荃灣路的交通情况，紓緩附近一帶交通壓力。

路政署fb圖片
路政署fb圖片

政府發言人昨晚（13日）則表示，為配合荃灣路新行車橋開通，沿途已設置足夠及清晰的交通標誌及路面標記指導駕駛人士。而啟用前已聘請獨立顧問進行道路安全審查，確保道路設計及建造符合安全要求。

因應個別駕駛者未適應最新交通安排，路政署聯同運輸署已於荃灣路適當位置增加道路標記，及額外臨時交通指示牌，並會持續審視最新交通情況作適時安排。
 

最Hit
施南生離世丨金牌製片病逝 生前最後露面撐拐杖送別亡友 數月前於半山新居受訪洩近況
施南生離世丨金牌製片病逝 生前最後露面撐拐杖送別亡友 數月前於半山新居受訪洩近況
影視圈
10小時前
施南生離世｜徐克見傳媒：她堅持到最後一刻 親朋陪伴下離開 望大家將思念變成力量
03:12
施南生離世｜徐克見傳媒：她堅持到最後一刻 親朋陪伴下離開 望大家將思念變成力量
影視圈
10小時前
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
生活百科
17小時前
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
生活百科
21小時前
顧修全博士遺作書展慈善義賣 全數收益撥捐慈善基金推動本地義工項目發展及獎學金。
顧修全博士遺作書展慈善義賣 全數收益撥捐慈善基金推動本地義工項目發展及獎學金
影視圈
12小時前
施南生離世｜文體局局長羅淑佩深切哀悼 讚畢生奉獻影視界 為港產片走向國際貢獻良多
社會
8小時前
施南生離世｜英國留學貢獻影圈半世紀  打造新藝城輝煌時代  精通多國語言出品《無間道》
施南生離世｜英國留學貢獻影圈半世紀  打造新藝城輝煌時代  精通多國語言出品《無間道》
影視圈
10小時前
施南生離世｜與徐克曾是影壇神鵰俠侶 2014年突然離婚傳有第三者 被前夫封「最好的女人」
施南生離世｜與徐克曾是影壇神鵰俠侶 2014年突然離婚傳有第三者 被前夫封「最好的女人」
影視圈
10小時前
王賢誌破產兩年嚐盡人情冷暖 大富之家從山頂跌落谷底後認得清楚：謝謝看不起我的人
王賢誌破產兩年嚐盡人情冷暖 大富之家從山頂跌落谷底後認得清楚：謝謝看不起我的人
影視圈
17小時前
40歲後開冷氣睡覺越睡越累？專家教養成3個睡前習慣 幫頭部降溫翌日更精神！
40歲後開冷氣睡覺越睡越累？專家教養成3個睡前習慣 幫頭部降溫翌日更精神！
保健養生
14小時前