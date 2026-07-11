新款爆旋陀螺│發燒友通宵排隊為購心頭好 逾200人等開售 防混亂警維持秩序
更新時間：11:42 2026-07-11 HKT
發佈時間：11:42 2026-07-11 HKT
發佈時間：11:42 2026-07-11 HKT
玩具代理商今早(11日)早上11時起開售最新款爆旋陀螺（Beyblade），不少狂熱玩家昨晚（10日)無懼高溫通宵排隊爭購新款產品。有玩家直言不接受「炒到天價」而不惜瞓身排隊等開售，未開售前，代理商旗下各分店已有逾200人排隊等候。《星島頭條網》記者今早到樂富廣場A區視察，發現有200多人排隊等開售，現場秩序良好，未有混亂，亦有警員到場維持秩序，各發燒友買得心頭好，不禁喜上眉梢。
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其中陳同學昨晚9時已到場排隊，通宵達旦亦未有倦容，可能與買得心頭好有關，他笑言開心之後都是開心，但只買到心目中其中一款，未能買到自己摯愛的一款，他又說「一隻會自己收藏，另一隻用來炒賣。」
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