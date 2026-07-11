代理商今早售新款陀螺掀熱潮 逾百人懶理酷熱警告通宵排隊  玩家：唔想食炒價

本港酷熱天氣警告持續生效，惟大批爆旋陀螺（Beyblade）的狂熱玩家為了心頭好，無懼高溫通宵排隊爭購新款產品。據了解，本港一家主要玩具代理商於今日（11日）早上11時起，在旗下各區分店正式開售最新推出的3款爆旋陀螺，由於該批陀螺早前已有玩家透過其他非正式途徑流入本港，市場更一度將其「炒到天價」，一眾尚未購得心頭好的玩家為免「捱黃牛炒貨」，紛紛在各分店外通宵達旦排隊，場面震撼。

旺角樂富兩店湧現數百人龍 玩家大讚新陀螺強勢屬Meta

《星島頭條》記者於今日凌晨時份，分別前往該玩具代理公司位於旺角及樂富的分店實地視察。現場目測兩處分店至少各有過百人無懼炎熱通宵留守，人龍秩序井然，未見混亂，許多人雖等得汗流浹背，但依然情緒高漲。

其中，旺角分店位於彌敦道700號T.O.P商場1樓，雖然商場早已關門，但門外已擠滿約100人排隊，人龍長到需要「轉彎」繞住舖位排開。從事文職的袁先生表示，自己於今年3至4月才剛剛「入坑」，昨晚10時許便特意前來排隊，他笑言雖然自己怕熱且當場「出晒汗」，但為了心頭好，完全不介意在酷熱環境下帶同風扇消暑。

代理商在旗下各區分店正式開售最新推出的3款爆旋陀螺。

剛畢業的黃先生則擁有11年玩陀螺經驗，昨晚11時抵達現場。他激讚今次最新款的爆旋陀螺設計「勁而且型」，更直言「唔想食炒價」才抵受高溫排隊。市民黃先生亦大讚今次新機體「比較Meta（意指順應主流強勢戰術）、比較強勢」，所以放工後便立即趕來。有中六學生陳同學慨嘆，現時市場上的黃牛價已被瘋狂炒高至600至700港元，而代理商的原價僅約180元，兩者相差數倍，故寧願去便利店買飲料降溫也要堅持排隊。

樂富現場有人赤裸上身 中五生笑言：證明陀螺戰士熱血

至於樂富廣場A區3樓的分店，商場雖網開一面安排玩家進入室內排隊等候，但凌晨時分冷氣變弱，加上現場聚集了約150名玩家，現場空氣非常悶熱。部份人攜帶手提風扇，更有人熱得索性赤裸上身，不少玩家甚至「爭取時間」當場就地對戰玩陀螺。

現場排隊的中五學生Anson上衣濕透，他表示自己昨日傍晚8時許已和兩名朋友到場，雖然過程「好熱」，但他笑言「證明陀螺戰士熱血，熱係阻擋唔到我哋」。中二生KFC和朋友更自備充氣床坐在地上等候，他坦言自己「無錢、唔想食炒價」，寧願通宵排隊並希望可以「心靜自然涼」。另一名中二生Marcus亦慨嘆「黃牛炒得好勁」，自己昨日傍晚6時許已到達，對買到心頭好充滿信心，他更指「打機好悶」，和朋友面對面玩陀螺交流更開心。與此同時，社交網絡上亦瘋傳全港其他多間分店同樣湧現排隊人潮，反映此股陀螺狂熱已席捲全港。