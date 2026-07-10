猜猜我是誰│警巡查黑點 撞破騙徒收騙款 2內地男當場斷正落網

警方為打擊「猜猜我是誰」電話騙案，不時在區內的交收黑點巡查，東九龍總區重案組探員，昨日(9日)巡查期間，在黃大仙翠竹街發現一名騙徒正向受害人收取12萬元騙案，然後到附近將騙款交予另一名騙徒，探員隨即採取行動，在案發後20小時內，以「欺騙手段取得財產」罪拘捕2名內地男子，涉兩宗同類騙案，當場起回12萬元的騙款。

東九龍總區重案組督察梁曼宜講述案情時表示，該區刑事部一直高度關注電話騙案的趨勢，並積極對同類案件的案發黑點作深入調查。昨日（9日）上午時分，探員在黃大仙翠竹街調查相關騙案期間，發現一名男子形迹可疑，正向一名94歲長者收取騙款，其後該名男子在附近將相關騙款轉交予另一名騙徒，探員當場以欺騙手段取得財產罪，拘捕兩名騙徒，並成功起回港幣12萬元現金。

經詳細調查後，警方發現該兩名被捕人，在前日（8日）下午時分，於黃大仙翠竹街，曾經向一名79歲「猜猜我是誰」的電話騙案受害人，騙取約港幣9萬元的現金，兩名被捕人分別為21及23歲，持雙程證的中國籍男子，他們收取每次港幣500元至1000元的酬勞當跑腿，為詐騙集團擔當向受害人收取騙款的跑腿角色，兩被捕人現正被警方調查，警方仍積極調查相關案件，不排除有更多人被捕。

詐騙集團會以搵快錢藉口，在網上招攬跑腿，向受害人收錢，而在受害人交出騙款期間，骨幹成員會安排「睇水仔」，選擇在無閉路電視覆蓋位置進行交收，增加警方調查的難度。

警方作出呼籲，如有市民懷疑自己在同類案件中受騙，可致電東九龍總區重案組第3B隊，電話3661 0105作查詢。長者如收到陌生人來電，指親人遇到急事時，需保持冷靜，然後親身或致電親人去核實，或者向可信賴的人商量。長者家屬應該多加留意家中長者有無突然提取大量現金， 並詳細查問提取現金的目的，避免墮入騙徒法網。

⁠警方強調，所謂保證金純屬虛假，警方絕不會要求任何人士，向非警務人員用任何形式繳付所謂保釋金或其他款項。如市民有懷疑，應致電警方防騙易熱線18222尋求協助。

警方重申，以欺騙手段取得財產是非常嚴重罪行，一經定罪，最高可判監10 年，市民切勿以身試法。