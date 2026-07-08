北角地舖闢私煙儲存包裝倉 檢624萬元私煙及製成煙草 4內地男女被捕

海關今日（8日）於北角進行反私煙行動，成功搗破一個私煙儲存及包裝倉庫，共檢獲約135萬支懷疑私煙及約21.7公斤的懷疑製成煙草，估計市值約624萬元，應貨稅值約457萬元，並拘捕兩名內地男子及兩名內地女子，年齡介乎36至52歲。

海關今日凌晨發現一輛可疑貨車停泊在北角堡壘街一個地舖單位外的後巷。當時貨車尾板已經放下，而地舖的捲閘亦已打開。人員隨即上前截查一名站在門外的男子，並入內作進一步調查，發現有3人正進行緊包裝私煙的工作。

海關在單位內共檢獲約135萬支懷疑私煙及約21.7公斤懷疑製成煙草。該批私煙及製成煙草以紙皮箱包裝，部分紙皮箱已被打開，箱內可以見到有香煙在內裏面。

4名被捕人士來自內地，分別報稱自僱人士、散工、售貨員及無業。海關已經落案控告4人一項「處理《應課稅品條例》適用的貨品」，並會明日（9日）在東區裁判法院提堂。

海關相信該地舖單位是私煙集團的一個儲存、分銷及包裝倉庫，現場除檢獲大批紙皮箱、包裝私煙及製成煙草外，亦有不少包裝物料，相信不法份子會將私煙重新整理及包裝作下一步分銷。另外，海關相信有人選擇在凌晨進行搬運及包裝，企圖利用凌晨時段街上人流較少，減低被發現的機會，而且涉案單位鄰近民居，估計不法份子利用一般市民居住的環境作掩飾，將私煙存倉隱藏社區內。