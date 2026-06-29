何文田奪命工傷│工會：連場暴雨令泥土鬆脫致翻側 估計未做好風險評估

何文田自由道一地盤今(29日)早上發生奪命工業意外。一部挖泥機翻側，吊運中的鐵通墮下，壓斃一名地盤工人，而操作的機手則輕傷送院敷治。香港建造業總工會理事長周思傑接報後趕至現場了解事件，他估計因連日大雨，泥土鬆脫，以致大型挖泥機在小斜坡施工期間，導致翻側。

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他質疑地盤管理有否作風險評估及檢查，有否在施工前評估大雨過後泥土鬆散有翻側的危機。他強調「呢件事故唔應該發生，冇理由咁嘅情況下唔做事前風險評估或檢查」，他指施工時，可能有人輕視前兩日的大雨，令泥土鬆散，挖泥機一開動時便有翻側危險。

吊運工作亦是有指引的，周思傑指，挖泥機的機手一定要專業，有固定牌照，地盤的風險管理或安全評估，亦要事前做好，如果管理層事前有做好評估，之前落大雨，又在泥斜坡，機手其實不應上去開工，包括做任何吊運或挖泥，吊運期間，要圍封死亡區域，在地面工作的工人不應接近泥機，質疑有否遵守施工指引。

而工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，半年以來，本港發生至少13宗奪命工業意外，她認為政府展開未來五年規劃，應考慮減少工業意外，保障工人及家庭。而挖泥機在斜坡上工作，事先應作出安全評估，讓工人在安全環境下工作。

工權會指，近日天氣不穩，雨後泥土容易鬆軟，增加操作挖泥機等重型機械的風險。該會呼籲，在使用挖泥機等機械前必須多加注意，操作員應於工作前進行檢查，包括仔細查察工作地點，確定地面的堅實程度和工地運料路的狀況；並應視乎情況採取合適措施，如平整、壓實地面，或提供可承受負荷的支撐物等，確保在安全環境下操作機械。