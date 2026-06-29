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何文田地盤挖泥機翻側 墮鐵通壓斃一男工 另有一人受傷送院

突發
更新時間：10:10 2026-06-29 HKT
發佈時間：10:10 2026-06-29 HKT

今(29日)早上9時42分，何文田自由道4號一地盤，一部吊起鐵通的挖泥機突翻側，鐵通墮下壓著一名男工人，他當場頭部重創昏迷，救護員接報到場，將他送往廣華醫院，經搶救後證實死亡，另有一名男工人受傷清醒同送廣華醫院治理。

 香港建造業總工會理事長周思傑接報後趕至現場了解事件，他估計因連日大雨，泥土鬆脫，以致大型挖泥機在小斜坡施工期間，導致翻側。他質疑地盤管理有否作風險評估及檢查，有否在施工前評估大雨過後泥土鬆散有翻側的危機。而在吊運期間，在地面工作的工人亦不應接近泥機，質疑有否遵守施工指引。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，半年以來，本港發生至少12宗奪命工業意外，她認為政府展開未來五年規劃，應考慮減少工業意外，保障工人及家庭。而挖泥機在斜坡上工作，事先應作出安全評估，讓工人在安全環境下工作。

 

 

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