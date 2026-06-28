懲教署「更生同行」回歸盃室內足球邀請賽 協助在囚及更身人士建立自信

懲教署今日(28日)於灣仔修頓場館舉行「更生同行」回歸盃室內足球邀請賽，包括保安局局長鄧炳強在內的一眾主禮嘉賓、支持更生的機構代表、懲教署人員及青少年更生人士等人以球會友，透過足球運動傳遞「更生同行」的訊息，並慶祝香港特別行政區回歸祖國29周年。

保安局局長鄧炳強致辭時表示，足球是團隊運動，取得好成績需講求合作，更生工作亦然，有賴社會各界「更生伙伴」的支持，大家共同協助更生人士重返社會。懲教署成立的「更生足球隊」，過去半年讓在囚及更生人士接受系統性專業訓練，「踢波同做人一樣，可能會受傷、犯規、被罰黃牌，但只要重新有積極正向嘅精神，一定有個更好嘅下半場。」

「更生同行」回歸盃室內足球邀請賽由三項賽事組成，除了支持更生機構派隊參與的支持機構邀請賽，亦設有表演賽，鄧炳強亦親自落場，帶領「更生邀請隊」與其他嘉賓、支持更生的機構代表、藝人、懲教署職員、「懲教先鋒領袖」代表及青少年更生人士切磋球技，身體力行支持更生工作，最終在點球大戰中不敵對手，。他於賽後表示「打咗場好波」，又希望在更生工作上「大家永遠同行」。

另外，署方於去年底與香港遊樂場協會合作成立「更生足球隊」，安排專業足球教練提供足球訓練課程，以及由社工跟進學員進度，透過足球運動重塑人生。今日亦是學員檢驗過去半年努力成果的大日子，與保安局轄下紀律及輔助部隊的多支青少年制服團隊進行足球比賽。

懲教署高級監督（更生事務）吳基恒表示，計劃期望透過足球訓練及多元化活動，協助在囚及更身人士建立自信，擴展自身正向社交網絡，藉此協助他們重新融入社會，改過自新。

香港足球代表隊隊長葉鴻輝和職業足球員梁冠聰曾指導並帶領「更生足球隊」隊員進行訓練。葉鴻輝指出，足球不但鍛鍊紀律，更強調合作，對更生人士日後重返社會、與性格各異的人協調合作有莫大幫助，而在訓練過程中，學員表現投入積極，與普通球員無異。他勉勵更生人士保持正面心態，面對挫折不要輕易放棄，「人生嘅『上半場』已經過去，但仲有好多嘢喺『下半場』可以改變，絕對可以逆轉比賽。」

記者 麥鍵瀧 梁國峰