Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

男童練跑猝死│死者沒長期病 兒科醫生：不排險患腦或心臟隱疾致死

突發
更新時間：15:04 2026-06-28 HKT
發佈時間：15:04 2026-06-28 HKT

將軍澳運動場於昨日（27日）下午5時許發生男童練跑猝死事件。一名11歲姓曾男童在教練指導下完成熱身，之後跑完400米坐在地上，未幾出現嘔吐並失去知覺。教練即時為男童急救，惟他經送院後終告不治。有兒科醫生認為男童因中暑死亡的可能性較低，不排除男童本身患有先天性心臟或大腦隱疾而不知，因運動期間引發突發性心律不正或腦血管爆裂，導致死亡。

兒科醫生陳以誠。資料圖片
兒科醫生陳以誠。資料圖片
兒科醫生陳以誠。資料圖片
兒科醫生陳以誠。資料圖片

據悉，涉事男童沒有長期病患，健康良好，自今年4月開始每星期進行跑步訓練。兒科醫生陳以誠指出，男童由教練訓練跑步，相信具有一定潛質，本身體格及運動量未必差；加上以11歲之齡，適應力亦較強。而根據天文台資料，昨午事發時，將軍澳區的氣溫約為28.8度，相對濕度84%，陳醫生直指天氣不算太熱，跑400米的路程不算長，男童的情況不似中暑引發熱衰竭症狀。 

陳醫生分析稱，不排除男童患有先天性心臟病或腦部毛病而不自知，運動期間出現心律不正或腦出血死亡。他解釋，心律不正或心肌肥大等都可以令心臟阻塞，引致突然死亡；而11歲的小童亦可能會發生，更可以是全無先兆，需要做心電圖或超聲波才可檢查出來。此外陳醫生續解釋，若然腦部有先天性血管瘤、血管壁變薄等問題，可能因運動期間出現腦血管爆裂，引致死亡。

相關新聞：將軍澳運動場11歲男童跑完400米後嘔吐暈倒 送院搶救後不治

最Hit
信用卡「瞬間轉移」？ 將軍澳街坊遇黑科技扒手黨 偷卡僅半小時日本餐廳狂碌6位數 揭極詭異交易黑幕｜Juicy叮 ​
信用卡「瞬間轉移」？ 將軍澳街坊遇黑科技扒手黨 偷卡僅半小時日本餐廳狂碌6位數 揭極詭異交易黑幕｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
傅穎自爆得罪TVB真相 為指控羅子溢家暴道歉屬被迫：我冇做錯 稱與Cookies成員不是朋友
傅穎自爆得罪TVB真相 為指控羅子溢家暴道歉屬被迫：我冇做錯 稱與Cookies成員不是朋友
影視圈
22小時前
陳伶俐突刪老公劉頌銘合照傳再離婚 港姐出身前夫為林敏驄 再嫁富商胡嘉烈後人近年潛心修佛
陳伶俐突刪老公劉頌銘合照傳再離婚 港姐出身前夫為林敏驄 再嫁富商胡嘉烈後人近年潛心修佛
影視圈
5小時前
香港手製點心註定式微？半夜2點開工企全日 年輕師傅爆「大佬」月薪竟得這數字｜Juicy叮
香港手製點心註定式微？半夜2點開工企全日 年輕師傅爆「大佬」月薪竟得這數字｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
梁朝偉失去自理能力？唔識換燈膽、與工人溝通靠老婆 劉嘉玲：我都想燈膽壞咗，老公去換
梁朝偉失去自理能力？唔識換燈膽、與工人溝通靠老婆 劉嘉玲：我都想燈膽壞咗，老公去換
影視圈
19小時前
世界盃2026｜一文睇清32強至決賽32場賽事 開波時間及電視直播資料
足球世界
2小時前
人氣麵包店「地獄招聘」！$14000身兼3職 高壓要求不歡迎「Work-life balance」 1特別福利獲網民支持？
人氣麵包店「地獄招聘」！$14000身兼3職 高壓要求不歡迎「Work-life balance」 1特別福利獲網民支持？
飲食
22小時前
天文台於上午11時10分發出黃色暴雨警告
天文台下午2時35分取消黃色暴雨警告
社會
1小時前
世界盃2026｜32強戲碼順利誕生 葡萄牙硬撼克羅地亞 C朗莫迪歷兩老碰頭
世界盃2026｜32強戲碼順利誕生 葡萄牙硬撼克羅地亞 C朗莫迪歷兩老碰頭
足球世界
3小時前
愛回家之三代同糖丨演員名單全曝光 關曜儁做「軟飯男」 容天佑吳兆麟同吳若希有關係
愛回家之三代同糖丨演員名單全曝光 關曜儁做「軟飯男」 容天佑吳兆麟同吳若希有關係
影視圈
3小時前