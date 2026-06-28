男童練跑猝死│死者沒長期病 兒科醫生：不排險患腦或心臟隱疾致死

將軍澳運動場於昨日（27日）下午5時許發生男童練跑猝死事件。一名11歲姓曾男童在教練指導下完成熱身，之後跑完400米坐在地上，未幾出現嘔吐並失去知覺。教練即時為男童急救，惟他經送院後終告不治。有兒科醫生認為男童因中暑死亡的可能性較低，不排除男童本身患有先天性心臟或大腦隱疾而不知，因運動期間引發突發性心律不正或腦血管爆裂，導致死亡。

兒科醫生陳以誠。資料圖片

兒科醫生陳以誠。資料圖片

據悉，涉事男童沒有長期病患，健康良好，自今年4月開始每星期進行跑步訓練。兒科醫生陳以誠指出，男童由教練訓練跑步，相信具有一定潛質，本身體格及運動量未必差；加上以11歲之齡，適應力亦較強。而根據天文台資料，昨午事發時，將軍澳區的氣溫約為28.8度，相對濕度84%，陳醫生直指天氣不算太熱，跑400米的路程不算長，男童的情況不似中暑引發熱衰竭症狀。

陳醫生分析稱，不排除男童患有先天性心臟病或腦部毛病而不自知，運動期間出現心律不正或腦出血死亡。他解釋，心律不正或心肌肥大等都可以令心臟阻塞，引致突然死亡；而11歲的小童亦可能會發生，更可以是全無先兆，需要做心電圖或超聲波才可檢查出來。此外陳醫生續解釋，若然腦部有先天性血管瘤、血管壁變薄等問題，可能因運動期間出現腦血管爆裂，引致死亡。

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